Зеленський призначив Гусєва директором "Укроборонпрому". Що відомо про нового керівника "оборонки"

Автор фото, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський призначив новим керівником "Укроборонпрому" Юрія Гусєва, який до цього керував Херсонщиною.

Відповідний указ оприлюднив Офіс президента і про це повідомив сам Гусєв.

Концерн "Укроборонпром" фактично є монополістом на ринку виробництва та продажу військового обладнання та зброї державними підприємствами України.

Йому підпорядковані усі державні підприємства військового призначення країни.

Останніми місяцями навколо концерну постійно виникають скандали та суперечки, концерн заявляв про серйозні протиріччя з урядом.

Головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак також висловлював претензії до концерну через зрив військових замовлень для армії, зокрема, БТР-4.

До останнього концерном керував Ігор Фоменко.

Після приходу до влади Володимира Зеленського "Укроборонпромом" керував Айварас Абромавічус, який активно підтримував Зеленського на президентських виборах. Проте він пішов з посади.

Також у концерні працює колишній журналіст та депутат Мустафа Найєм.

Хто такий Гусєв

41-річний Гусєв навчався у Херсоні, у 2000-х роках займався бізнесом. Намагався піти у політику у проєкті "Команда озимого покоління" Валерія Хорошковського.

За президента Петра Порошенка у 2014—2016 роках працював в міністерстві оборони у так званому волонтерському десанті.

Був керівником департаменту економічної активності, заступником міністра та головою ради реформ Міноборони.

Автор фото, Юрій Гусєв

Потім працював радником міністра інфраструктури та міністра екології.

Кілька років займався бізнесом, а у 2019 році долучився до команди Володимира Зеленського і після його перемоги став керівником Херсонської обласної державної адміністрації.