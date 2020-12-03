Китайський космічний апарат зробив перші кольорові знімки Місяця

Джонатан Амос

кореспондет з питань науки BBC

Автор фото, CNSA/CLEP Підпис до фото, Панорамне фото, зроблено посадковим модулем Chang'e-5, під час приземлення на Місяць

Китайський посадковий модуль Chang'e-5 надіслав перші кольорові знімки з поверхні Місяця. Він зробив панорамне фото місячного ґрунту.

Місія Chang'e-5, названа на честь китайської богині Місяця, стартувала з Землі 23 листопада і п'ять днів по тому вийшла на місячну орбіту.

Це перша за понад 40 років спроба доставити на Землю зразки місячної породи.

Апарат здійснив успішну посадку на Місяць у вівторок і почав збирати зразки ґрунту та пилу.

Їх доставлять на космічний модуль, який обертається навколо Місяця, а потім - на Землю.

Китайський новинний канал China Xinhua News опублікував у Твіттері відео посадки апарату на поверхню Місяця.

Chang'e-5 - це третя китайська місія, яка здійснила посадку на Місяць за сім років.

Дві попередні, Chang'e-3 і Chang'e-4, спустили на поверхню супутника статичні посадкові модулі та невеликі місяцеходи.

Теперішня місія є набагато складнішою.

Підпис до фото, Місія Chang'e-5 - червона точка, попередні місії "Аполлон" - позначені жовтим

Після виходу на орбіту Місяця багатомодульний космічний апарат розділився на дві частини.

Одна з них - посадковий модуль і підйомник - опустилася на поверхню, друга - керівний модуль і апарат для повторного входу в атмосферу - залишилася на орбіті.

Посадковий модуль приземлився біля вулканічного піку Рюмкер в Океані Бур, розташованого на видимому боці Місяця. Ця частина супутника раніше не вивчалась.

Мета місії - видобути 2 кг реголіту, неоднорідного шару ґрунту на поверхні Місяця, який вкриває тверду породу.

Для цього доведеться пробурити поверхню на глибину 2 м, потім перемістити зразки у спеціальний модуль, який відділиться від платформи і досягне орбіти Місяця.

Там він здійснить стикування з орбітальним апаратом, а зразки перемістять у капсулу для доставки на Землю.

Автор фото, CNSA Підпис до фото, Художня модель місії Chang'e-5

Востаннє зразки місячної породи доставляли на Землю 44 роки тому.

Загалом астронавти американської місії "Аполлон" та радянські автоматизовані місяцеходи зібрали трохи менше за 400 кг ґрунту.

Але всі ці зразки були дуже давні - віком понад три мільярди років.

Мета Chang'e-5 привезти геть інші зразки.

Вік породи у вулканічному регіоні Рюмкер, куди приземлився китайський апарат, не перевищує 1,2 або 1,3 млрд років. Тому ці зразки дають інше уявлення про геологічну історію Місяця.

Вони також дозволять вченим точніше визначити вік внутрішніх планет Сонячної системи.

Це роблять шляхом підрахунку кратерів (що більше кратерів, то старша поверхня планети). Дуже важливо, однак, визначити вік породи у різних точках поверхні.

Зразки, зібрані попередніми американськими і радянськими місіями, зробили суттєвий внесок. Chang'e-5 продовжить цю місію, розширивши дані досліджень.

Автор фото, CNSA Підпис до фото, Тінь від посадкового модуля на поверхні Місяця

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