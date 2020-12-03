Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабаху

ВВС знайшла на військовому цвинтарі промислового азербайджанського міста Мінгечаур 26 свіжих могил військових, що загинули під час війни у Карабаху. Азербайджан не розголошує свої втрати у цьому конфлікті, але могили у 100-тисячному місті дають приблизне уявлення про масштаби втрат Баку.