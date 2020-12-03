Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабаху
Міністерство оборони Азербайджану оголосило про 2 тис 783 загиблих військовослужбовців у війні в Нагорному Карабаху, яка почалася 27 вересня. Ще понад 100 військових зникли безвісти.
Наразі 1 тис 245 азербайджанських військових перебувають на лікуванні, повідомляє міністерство оборони країни.
Протягом всієї війни азербайджанське військове відомство не розкривало кількість втрат в Карабасі. Генпрокуратура Азербайджану повідомляла про жертви серед цивільного населення.
Війна в Карабаху: могили допомогли оцінити таємні втрати Азербайджану
ВВС знайшла на військовому цвинтарі промислового азербайджанського міста Мінгечаур 26 свіжих могил військових, що загинули під час війни у Карабаху. Азербайджан не розголошує свої втрати у цьому конфлікті, але могили у 100-тисячному місті дають приблизне уявлення про масштаби втрат Баку.