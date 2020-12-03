Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабаху

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Міністерство оборони Азербайджану оголосило про 2 тис 783 загиблих військовослужбовців у війні в Нагорному Карабаху, яка почалася 27 вересня. Ще понад 100 військових зникли безвісти.

Наразі 1 тис 245 азербайджанських військових перебувають на лікуванні, повідомляє міністерство оборони країни.

Протягом всієї війни азербайджанське військове відомство не розкривало кількість втрат в Карабасі. Генпрокуратура Азербайджану повідомляла про жертви серед цивільного населення.

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