Дивись кіно у гіршій якості - допоможи врятувати планету

Роджер Гаррабін

Аналітик BBC з питань довкілля

Автор фото, Getty Images

Перегляд серіалу у стандартній якості може допомогти вам зменшити вуглецевий слід. Про це йдеться у звіті вчених з Королівського товариства Британії.

Стримінг відео у HD-якості на телефоні генерує приблизно у вісім разів більше викидів, ніж зі стандартною роздільною здатністю (SD).

А на маленькому екрані ви можете навіть не помітити різниці.

Автори звіту закликають стримінгові платформи та регуляторні органи виставляти роздільну здатність потокового відео за замовчуванням на SD.

У звіті йдеться, що внесок цифрових технологій у глобальні викиди коливається від 1,4% до 5,9% від їхнього загального обсягу.

Ще один простий спосіб заощадити енергію - вимикати будь-яке супровідне відео, якщо ви просто слухаєте музику, а не дивитесь кліп.

За оцінками авторів, такі незначні кроки можуть заощадити до 5% викидів стримінгових сервісів - таке зменшення можна порівняти із використанням для роботи серверів YouTube відновлюваних джерел енергії.

Довше користуйтесь телефонами

У звіті пропонують довше користуватися гаджетами, оскільки виготовлення нового пристрою генерує значну кількість викидів.

За словами авторів, якщо ви міняєте мобільний телефон раз на два роки, його виробництво становить приблизно половину усіх викидів, які пристрій генеруватиме протягом свого життя.

Але якщо ви користуватиметеся телефоном чотири роки замість двох, цей внесок значно зменшується.

З тієї ж причини у звіті зазначають, що придбання вживаного гаджета - або спільне використання обладнання - також зменшує частку викидів.

Також може допомогти переміщення даних із домашнього або робочого комп'ютера у хмарне сховище, оскільки хмара дозволяє ефективніше використовувати сервери - щоб вони споживали енергію в режимі очікування.

Фірми також мають зробити свій внесок - надавати прозору інформацію про споживання енергії їхніми цифровими продуктами та послугами.

"Існує багато шляхів до нульового значення (викидів вуглецю. - Ред.), але цифрові технології відіграють центральну роль", - каже провідний автор звіту професор Енді Гоппер з Кембриджського університету.

"Мала частка"

Співавторка доповіді, професорка Корінн Ле Квер з Університету Східної Англії, сказала BBC News: "Чесно кажучи, цифрові технології - це невелика частка ваших викидів у порівнянні зі, скажімо, авіаперельотами навіть раз на рік - але будь-яка економія СО2 важлива".

"Більше того, ми намагаємось закликати людей використати силу цифрових технологій для боротьби зі зміною клімату", - додає вона.

Наприклад, те, як ми опалюємо свої будинки - це нонсенс, каже дослідниця. Адже навіть коли ми займаємо лише частину будинку, то обігріваємо його увесь - і такі проблеми можна вирішити за допомогою цифрових технологій.

"Ми повинні переконатись, що цифрова революція підтримує кліматичну революцію - і наразі нам це не вдається", - підбиває невтішний підсумок учена.