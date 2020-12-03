Рідкісних рептилій зашили в ляльки і хотіли перевезти контрабандою

Автор фото, Presseportal.de Підпис до фото, Одна з врятованих ящірок

Митники німецького аеропорту Кельн/Бонн конфіскували 26 рідкісних рептилій. Їх вивезли контрабандою з Мексики у коробках з іграшками та солодощами.

Десять із знайдених тварин були мертві. Вони задихнулися, оскільки їх зашили у ляльки, повідомляє митниця.

Рогаті та алігаторові ящірки й коробчаті черепахи призначались для приватних покупців у Німеччині.

Усі ці види перебувають під загрозою зникнення та охороняються Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни (СІТЕС).

Автор фото, Presseportal.de Підпис до фото, Рептилії загинули після того, як їх зашили всередину деяких з цих ляльок

Німецька влада наразі намагається відстежити походження рептилій, використовуючи зразки ДНК.

Поки що не зрозуміло, чи вивезли тварин з дикої природи, чи з ферм розведення видів у неволі. Рептилії були у двох коробках, які отримали в німецькому аеропорту Кельн/Бонн 30 жовтня і 8 листопада.

Митна служба аеропорту співпрацює з мексиканською владою і зоологами науково-дослідного музею Олександра Кеніга (ZFMK) у Бонні.

Якщо контрабандистів знайдуть, на них чекає штраф.

16 рептилій, що вижили, можуть повернути у їхнє природне середовище в Мексиці.

Робота ZFMK з митницею здебільшого стосується незаконних виробів, виготовлених зі шкіри змій, крокодилів, ящірок та інших видів, що перебувають під загрозою браконьєрства.

Сумки, взуття та одяг зі шкір екзотичних тварин є одними з найдорожчих предметів на люксовому ринку.

Конвенцію СІТЕС про міжнародну торгівлю видами, що перебувають під загрозою зникнення, підписали 182 держави.

Під її охороною перебуває близько 6000 видів тварин і 30 000 видів рослин.

Автор фото, Presseportal.de Підпис до фото, Врятована ящірка