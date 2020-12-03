Справу жінки, яка нібито 30 років не випускала сина з дому, закрили

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Шведська прокуратура закрила справу щодо жінки, яку підозрювали в тому, що вона 30 років не випускала з дому свого сина.

70-річну жінку затримали, вона заперечувала свою провину. Так само, як і відкидала те, що завдавала синові тілесних ушкоджень.

Наразі її вже звільнили з-під варти.

"Ми не знайшли жодних ознак того, що його закрили, зв'язали чи фізично не дозволяли залишити приміщення", - сказала прокурорка Емма Олссон в коментарі агентству AFP.

"Сам чоловік розповів, що він самостійно вирішує, чи хоче він залишати квартиру", - додала Олссон.

"Він дорослий, і він міг би вийти на вулицю, якби хотів".

Прокурорка також запевнила, що тілесні ушкодження, виявлені на тілі чоловіка, не можуть бути пов'язані з насильством.

Як розгорталася справа?

Шведські ЗМІ писали, що у жінки була родичка, з якою вони не бачилися близько 20 років.

Протягом усього цього часу родичка переймалася долею сина підозрюваної, якого мати забрала зі школи в 11 або 12 років і відмовлялася будь-що про нього повідомляти.

Дізнавшись, що жінка захворіла і потрапила в клініку, родичка в неділю ввечері разом зі своїм партнером вирушила до неї. Вхідні двері були незамкнені. У квартирі було темно і пахло сечею. На вітання ніхто не відгукнувся.

Раптом гостя почула шум. Вона пішла на нього, переступаючи через завали мотлоху, і виявила чоловіка, який сидить у темряві на підлозі в кутку кухні.

Єдиним джерелом світла був ліхтар за вікном, але навіть при такому освітленні жінка помітила, що у чоловіка майже не було зубів, а ноги до колін покриті болячками.

Побачивши її, чоловік встав і почав повторювати її ім'я. Він говорив невиразно і незв'язно, але першим упізнав родичку, яку не бачив багато років, і не злякався її.

Жінка викликала "швидку допомогу". Лікарі забрали 40-річного чоловіка в лікарню і повідомили про те, що трапилося, поліцію.

Прокурор Емма Ольсон тоді повідомила агентству Reuters, що чоловікові потрібна була операція.

"Ми з'ясовуємо, як довго її син перебував в ув'язненні, але припускаємо, що довго", - заявив агентству представник поліції.