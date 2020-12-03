Журнал Time вперше в історії обрав "Дитину року". Хто вона?

Журнал Time, який традиційно обирає найвпливовіших людей року, вперше запровадив окрему відзнаку для неповнолітніх, які досягли успіхів.

Першою луреаткою звання "Дитина року" стала 15-річна школярка зі США Гітанджалі Рао, яка займається наукою і вже в такому ранньому віці має значні успіхи в цій сфері.

Вона вивчає, зокрема, штучний інтелект та технологію сенсорів карбонових нанотрубок і, як зазначає Time, не лише досліджує ці питання, а й застосовує їх для вирішення повсякденних проблем.

Рао розробила пристрій, який дозволяє швидко виміряти вміст свинцю у воді.

Окрім того, вона також створила розширення для браузеру, яке за допомогою штучного інтелекту виявляє образливі слова, написані користувачем у мережі, й радить йому замінити їх.

На думку дівчини, це змушує людей зайвий раз замислитися над тим, чи правильно вони себе поводять, і, можливо, обрати більш ввічливий тон розмови.

У 2017 році, коли їй було лише 11, Рао здобула премію найкращого молодого вченого Америки.

Автор фото, Discovery Education

А у 2019-му журнал Forbes включив Рао до списку 30 успішних науковців до 30 років.

Всього на нагороду "Дитина року" номінували близько 5 тисяч дітей віком від 8 до 16 років, але до фінального етапу пройшли лише п'ятеро.

Лауреатом традиційної премії Time "Людина року" минулого року стала 16-річна екоактивістка Грета Тунберг.

Цьогоріч цю нагороду поки що не вручали.