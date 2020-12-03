Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії

На місцевих виборах в окрузі Омпунджа, що в Намібії, переміг кандидат на ім'я Адольф Гітлер. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Політик обрався від партії "Народна організація Південно-Західної Африки". Він отримав 84,88% голосів виборців.

Його повне ім'я - Адольф Гітлер Уунона. Але частіше його називають Адольф Уунона.

У виборчому бюлетені, втім, була вказана повна форма його імені.

Автор фото, ECN

В інтерв'ю німецькому Bild чоловік розповів, що ім'я йому дав батько, ймовірно, не розуміючи, ким саме був Адольф Гітлер і яких поглядів дотримувався.

"Коли я був дитиною, для мене це було абсолютно нормальне ім'я. Аж поки я не подорослішав і не усвідомив, що ця людина хотіла підкорити весь світ. Я не маю жодного стосунку до таких речей", - каже політик.

На його думку, змінювати ім'я, яке зазначено в усіх офіційних документах, вже запізно.

Намібія колись була німецькою колонією, тому спадок Німеччини відчувається тут і досі - зокрема, і в іменах.