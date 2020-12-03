Ніяких змій і свиней на борту. США скасували правило про тварин емоційної підтримки в літаках

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Американські авіалінії більше не будуть зобов'язані перевозити так званих тварин емоційної підтримки: попередні правила дозволяли пасажирам брати їх на борт для боротьби зі стресом.

Оскільки їх можна було провозити безкоштовно, то чимало клієнтів авіакомпаній зловживали цим правом і намагалися взяти на борт, приміром, змій, індиків чи павичів.

Відомі випадки, коли пасажири навіть наполягали на тому, аби перевезти своїх кіз чи свиней.

Кінь на борту літака

Не обходилося й без неприємних інцидентів, коли різноманітні тварини нападали на інших пасажирів та кусали їх.

В Міністерстві транспорту кажуть, що подібні зловживання з боку багатьох пасажирів "підірвали суспільну довіру до справжніх службових тварин".

Тепер Міністерство транспорту ухвалило рішення, згідно з яким на борту можна буде перевозити лише собак - службових і добре натренованих - для надання допомоги людям з інвалідністю. Для їх перевезення потрібен буде спеціальний сертифікат.

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Авіакомпанії жалілися на зловживання пасажирів вже давно: деякі з них стали самостійно обмежувати правила перевезення тварин.

Приміром, American Airlines ще у 2018 році обмежила перелік тварин, яких пасажири можуть взяти на борт.

До чорного списку потрапили, зокрема, жаби, змії, павуки, кози, дикі птахи, а також будь-яка рогата худоба - навіть якщо вона формально й визнається твариною емоційної підтримки.

Авіакомпанія Delta у 2018 році жалілася, що деякі пасажири намагалися взяти на борт "заспокійливих" індиків, білок, змій та павуків.

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