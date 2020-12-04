ФСБ каже, що озброєні люди хотіли прорвати кордон з боку України: один загиблий

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Федеральна служба безпеки Росії розповіла про стрілянину на українсько-російському кордоні. Українські прикордонники підтвердити цю інформацію не можуть: кажуть, жодних пострілів не фіксували.

Що відомо

У ФСБ кажуть, що інцидент стався 4 грудня, на ділянці Прикордонного управління ФСБ по Білгородській і Воронежвській областях - троє озброєних людей спробували незаконно перетнути кордон і потрапити до Росії з української території.

"Під час спроби затримання порушники чинили озброєний опір. В результаті вогню у відповідь один із них отримав поранення, несумісні з життям, двоє інших втекли на територію України", - йдеться в повідомленні.

Інших деталей у ФСБ поки не розкривають.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі BBC News Україна не зміг підтвердити інформацію, поширену російськими прикордонниками.

"За інформацією, що надійшла від російських прикордонників до Держприкордонслужби близько 11.00, подія, начебто, відбулася опівночі за московським часом".

"Прикордонні наряди Державної прикордонної служби України не фіксували жодних пострілів поряд кордону з Росією. Крім того, російська сторона, до цього негайно не інформувала українських прикордонників про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону", - додав Демченко.

Наразі українська сторона додатково перевіряє ділянку місцевості, де могло відбутися порушення кордону.

Також незабаром відбудеться прикордонно-представницька зустріч для з'ясування всіх обставин інциденту, про які зазначає російська сторона.