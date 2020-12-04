Блогера Reeflay затримали через смерть дівчини в ефірі

Автор фото, YouTube

У Москві затримали 30-річного блогера Стаса Решетнікова, відомого як Reeflay.

Слідчий висунув йому звинувачення в умисному завданні шкоди здоров'ю, що стало причиною смерті 27-річної Валентини Григор'євої.

Деякі ЗМІ також повідомляли, що дівчина, про яку йдеться, була вагітною, проте правоохоронці це заперечили.

Решетніков виявив тіло дівчини в середу під час трансляції, яку вів зі своєї квартири. Він поклав тіло на диван і під час ефіру намагався зробити так, аби дівчина прийшла до тями, але згодом сказав, що тіло холодне.

Усе це відбувалося у прямому ефірі на Youtube.

До квартири викликали поліцію та швидку. Медики констатували смерть - це також потрапило на стрім.

Причина смерті дівчини ще офіційно не встановлена.

"За даними експерта, в потерпілої зокрема зафіксована закрита черепно-мозкова травма, численні синці та субдуральна гематома", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Відомо, що в ніч на середу Решетніков та Григор'єва провели так званий "треш-стрім". За певну суму пожертв учасники такого стріму виконують різні завдання, іноді принизливі.

Зараз три останні відео стріму на каналі Reeflay видалені.

Під час стріму в дівчини та блогера, ймовірно, стався конфлікт. ЗМІ з посиланням на сусідку пари розповіли, що перед смертю Решетніков прогнав її на мороз.

Сам він на відео каже, що Григор'єва "замерзла" і звинувачує себе у її смерті.

Водночас агентство ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляло, що блогер під час розмови з поліцією все ж заперечував свою провину і заявляв, що померла нібито вживала наркотики.