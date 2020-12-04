Заклик Байдена на перші 100 днів президентства: носіть маски
Новообраний президент США Джо Байден заявив, що попросить американців носити маски у перші 100 днів, як він заступить на посаду. В інтерв' ю CNN він заявив, що вважає: якщо кожен американець носитиме маску, швидкість поширення коронавірусу "значно знизиться". "У перший же день, коли я заступлю на посаду, я попрошу людей провести 100 днів у масках. Лише 100 днів, це не триватиме вічно. І, гадаю, якщо це станеться, ми побачимо значне скорочення (випадків коронавірусу). У випадку, коли носити маски і проводити вакцинацію, статистика (поширення захворювання) значно знизиться", - заявив Джо Байден. Пан Байден також повідомив, що у державних відомствах носити маску буде обов'язковим. Крім того, за словами новообраного президента, маски також мають бути обов'язковими для усього транспорту - як наземного, так і повітряного. Експерти з конституційного права кажуть, що президент США не має законних способів примусити американців носити маски. Але, як заявив Джо Байден у спільному інтерв'ю із своїм віцепрезидентом Камалою Гарріс, вони хочуть подати приклад американцям, і самі обов'язково носитимуть маски.
Водночас президент США має право віддавати подібні накази в рамках федерального уряду. А в американських аеропортах, в літаках американських авіакомпаній, на транспорті носіння масок є вже обов'язковим як для пасажирів, так і для обслуговуючого персоналу. Адміністрація президента Трампа відкидала заклики експертів щодо доцільності масочного режиму, називаючи це "надмірними обмеженнями".
На початку пандемії медичні експерти, зокрема і ВООЗ, твердили, що носити маску мають лише медичні працівники та хворі на коронавірус.
США є світовим лідером за кількістю тих, хто заразився коронавірусом, а також за кількістю померлих від цієї хвороби. В країні зафіксовано понад 14 мільйонів заражень і 276 тисяч смертей від Covid-19. Вперше від початку пандемії кількість хворих на коронавірус, які потребують стаціонарного лікування, перевищило 100 тисяч, при цьому від початку листопада їхня кількість подвоїлася.