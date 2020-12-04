Заклик Байдена на перші 100 днів президентства: носіть маски

Новообраний президент США Джо Байден заявив, що попросить американців носити маски у перші 100 днів, як він заступить на посаду. В інтерв' ю CNN він заявив, що вважає: якщо кожен американець носитиме маску, швидкість поширення коронавірусу "значно знизиться". "У перший же день, коли я заступлю на посаду, я попрошу людей провести 100 днів у масках. Лише 100 днів, це не триватиме вічно. І, гадаю, якщо це станеться, ми побачимо значне скорочення (випадків коронавірусу). У випадку, коли носити маски і проводити вакцинацію, статистика (поширення захворювання) значно знизиться", - заявив Джо Байден. Пан Байден також повідомив, що у державних відомствах носити маску буде обов'язковим. Крім того, за словами новообраного президента, маски також мають бути обов'язковими для усього транспорту - як наземного, так і повітряного. Експерти з конституційного права кажуть, що президент США не має законних способів примусити американців носити маски. Але, як заявив Джо Байден у спільному інтерв'ю із своїм віцепрезидентом Камалою Гарріс, вони хочуть подати приклад американцям, і самі обов'язково носитимуть маски.