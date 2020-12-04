Новий рік і Різдво: як святкуватиме Київ в умовах карантину

Автор фото, UNIAN

Новорічно-різдвяні святкування триватимуть у Києві з 19 грудня до 19 січня за дотримання карантинних обмежень, заявили у КМДА.

У столиці встановлять три ялинки: на Софійській площі, біля Арки дружби народів та на Контрактовій площі.

Їх об'єднають спеціальним маршрутом завдовжки 8 км.

Святккові ялинки засвітять у день Святого Миколая 19 грудня о 19:00.

"Має бути новорічна атмосфера, тож зовсім скоро всі вулиці та площі будуть прикрашені, а в кожному районі столиці з'явиться новорічна ялинка. Звісно, не обійдеться й без карантинних обмежень", - розповів в. о. першого заступника міського голови Валентин Мондриївський.

Проте цього року під час святкувань не буде концертів, шоу та фуд-кортів.

Автор фото, КМДА

Але прокладуть новорічний маршрут від Арки дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк "Володимирська гірка", Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. На кожній з локацій будуть зони для дитячих розваг, як то: ковзанка, 20-метрове оглядове колесо та льодова гірка.

У КМДА вважають, що так вдасться розвантажити центральні вулиці від автівок у святкові дні, також це спонукатиме киян та гостей не стояти на місці, а рухатися від однієї зони до іншої.

Головна ялинка в капелюсі

Автор фото, UNIAN

Темою цього Нового року став Казковий ліс.

"Атмосферу казкового лісу тут буде створено завдяки декораціям і фотозонам із кумедними жителями могутнього пня та з використанням ретро ламп і гірлянди, що нагадує зоряне небо", - розповів Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, який не вперше організовує святкування в Києві.

Цього року головна ялинка країни на Софійській площі вперше буде штучною, а її висота становитиме 31 метр.

Замість зірки верхівку ялинки увінчає 58-кілограмовий капелюх.

Підпис до фото, Ігор Добруцький першим запостив фото з капелюхом

Хтось проводить паралелі з історією про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера і гадає, на який факультет Гоґвортсу потрапить ялинка.

"Тільки не Слизерин", - пише Oksana Wladimirovna Merkelova.

Інші вказують на підміну понять - коли традиційну різдвяну зірку замінили на казковий капелюх.

"Люди що це??? Проміняти різдвяну зірку на капелюх гнома чи відьми!!? Ялинку встановлюють на Різдво чи на шабаш Гаррі Потера??? На фоні святині..." - обурюється Мар'яна П'єцух.

"Захисту від темних сил" вам в стрічку) Круто вписується у весь маразм навколо", - пише Lena Burlaka.

Водночас інші користувачі сприйняли таке рішення з захватом, тому що кожного року щось нове і цікаве.

Автор фото, Folk Ukraine Підпис до фото, Так має виглядати новорічне казкове містечко на Софійській площі

Засвітять ялинку без традиційного параду, з дотриманням карантинних обмежень та онлайн-трансляцією.