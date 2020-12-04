У Росії немовля впало з вікна багатоповерхівки. Її могла викинути подруга мами

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Російські правоохоронці відкрили кримінальну справу через загибель малолітньої дитини. Про це повідомляє Слідчий комітет РФ у Москві.

Інцидент, кажуть у відомстві, трапився 4 грудня, на території Троїцького та Новомосковського округу.

Поблизу одного з житлових будинків виявили тіло грудної дитини - з травмами, характерними для падіння з висоти.

Попередньо слідчі встановили, що в квартирі цього будинку перебувала мама дитини та її знайома. Саме вона нібито й викинула малюка з вікна.

Наразі всі обставини злочину з'ясовуються - слідство триває.

Інших деталей правоохоронці не розкривають, проте російські ЗМІ з посиланням на джерела в поліції пишуть, що дитину викинули з квартири, що розташована на 13-му поверсі.

За інформацією агентства ТАСС, дитині було два місяці.

Справу відкрили за статтею про "вбивство малолітньої дитини", яка передбачає до 20 років позбавлення волі.