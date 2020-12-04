Двоє українців - у топ-50 вчителів світу. Переможець виграв мільйон

Автор фото, Global Teacher Prize

Індійський сільський учитель Ранджит Дісалі став найкращим вчителем світу за версією Global Teacher Prize і виграв головну премію - мільйон доларів.

Він розповів, що половину виграшу поділить з іншими номінантами, які увійшли в першу десятку. Таким чином кожен із них отримає по 55 тисяч доларів.

Дісалі - перший переможець конкурсу, який вирішив розділити фінансову винагороду з іншими конкурсантами.

Ранджиту Дісалі з 2009 року викладає в індійській початковій школі для дівчат. Коли він почав, заклад перебував у напівзруйнованому стані, відвідуваність була низькою, а викладання велося на нерідній для учениць мові (вони говорять мовою каннада - нею в Індії спілкуються приблизно 38 мільйонів людей).

Автор фото, Global Teacher Prize

Дісалі вивчив мову, яка є для школярок більш зрозумілою, переробив навчальну програму і вставив у підручники QR-коди, аби дівчата могли отримувати знання за допомогою відео та аудіозаписів.

Тепер відвідуваність школи максимальна, й більшість дівчат навчаються дуже добре. У 2016 році заклад став найкращою школою в своєму регіоні. Самого Дісалі також неодноразово відзначали місцевими преміями.

Тепер чоловік ділиться своїми методами з іншими індійськими вчителями - веде блог, публікує статті в газетах та обговорює освітні проблеми на телебаченні.

Українці в топ-50 вчителів

На перемогу в цьогорічного Global Teacher Prize претендували понад 12 тисяч вчителів зі 140 країн.

У списку із 50 фіналістів опинилися двоє українських вчителів - Олександр Жук із Запоріжжя та Наталя Гладких із Києва.

Пан Жук ставав найкращим вчителем України у 2018 році. Він викладає інформатику в запорізькій школі-інтернаті "Джерело".

Щоб спілкуватися з учнями, викладач вивчив мову жестів і навіть співає із ними пісні жестовою мовою. Детальніше про нього можна почитати тут.

Вчителька Наталя Гладких у 2017 так само боролася за звання вчителя року в Україні, але перемоги не здобула - дійшла до фіналу.

Вона працює в школі, де навчаються кілька десятків підлітків із важкими порушеннями розвитку - самостійно розробила програму для них і реалізує її на практиці.

Гладких також є керівницею інклюзивних проєктів громадської організації "Бачити Серцем", що допомагає дітям, підліткам і молодим людям з інвалідністю, створюючи умови для їх соціалізації.