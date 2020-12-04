Самотні видри знайшли кохання під час карантину

Автор фото, SEA LIFE Scarborough Підпис до фото, Щасливі Гарріс і Пампкін насолоджуються принадами сімейного життя

Дві азійські короткопалі видри знайшли кохання під час локдауну.

Видра-самець Гарріс з Корнуоллського заповідника тюленів втратив партнерку чотири роки тому.

Щоб якось втішити вдівця, його переселили до іншого заповідника Sea Life, де для нього знайшлася наречена.

Грайлива Пампкін змогла зрозуміти почуття Гарріса, оскільки сама нещодавно втратила коханого на прізвисько Ерік.

Це - "ідеальний кінець для чарівної казки", вважає Тамара Купер, кураторка Корнуоллського заповідника тюленів.

Автор фото, SEA LIFE Scarborough

Під час знайомства азійських короткопалих видр краще, щоб самець був на території самки. Тому Гарріс вирушив до своєї нової половинки.

У заповіднику Sea Life розповіли, що знайомство минуло "спокійно", після чого видри насолоджувалися побаченнями.

"Ми раді повідомити, що не лише Пампкін знову щаслива, але й Гарріс почувається дуже добре", - каже Тодд Герман, куратор заповідника у Скарборо.

Коли Пампкін почала виявляти ознаки самотності, працівники Скарборо звернулися до колег у інших заповідниках, щоб дізнатися, чи є в них видри, які почуваються так само.

"Завидною нареченою" зацікавилися у Корнуоллському заповіднику тюленів.

Тварин перевірили на сумісність темпераменту, після чого Гарріс переїхав до Пампкін.

Видри оселилися у новому будинку, де, на радість відвідувачам заповідника, насолоджуються принадами сімейного життя.