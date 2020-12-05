З'явилися вражаючі фото найбільшого у світі айсберга

Джонатан Амос

Кореспондент BBC з питань науки

Автор фото, BFSAI/Corporal Philip Dye

Літак Королівських повітряних сил Великої Британії зробив фото найбільшого у світі айсберга, що дрейфує південною Атлантикою.

Айсберг відомий як A68a, його площа - понад 4200 кв. км. На знімках видно численні тріщини та розломи, численні брили криги, які відкололись від айсберга, а також отвори, що нагадують тунелі та простягаються під ватерлінією.

A68a зараз лише за 200 км від Південної Джорджії.

Є реальна ймовірність, що він може застрягти в мілководних прибережних водах.

Автор фото, BFSAI/Corporal Philip Dye

Автор фото, Copernicus Sentinel data (2020)/Pierre Markuse

"Переконаний, що скажу зараз за весь залучений екіпаж, - це, безумовно, унікальне і незабутнє завдання",- каже керівник ескадрильї Майкл Вілкінсон, у повідомленні BFSAI на Facebook.

Автор фото, BFSAI/Corporal Philip Dye

Нові зображення A400m - фото і відео - проаналізують, щоб зрозуміти, як айсберг може поводитись в найближчі тижні та місяці.

Є велика ймовірність, що айсберг може сісти на мілину біля Британської заморської території Південна Джорджія.

Якщо так станеться, це становитиме серйозну загрозу для великих місцевих популяцій пінгвінів та тюленів.

Автор фото, BFSAI/Corporal Philip Dye

Антарктичний крижаний гігант відколовся від шельфового льодовика в липні 2017 року. Протягом першого року він майже не дрейфував, опинившись на мілині.

Коли A68a відколовся від льодовика, то мав площу майже в 6 тис. кв. км. За останні три роки він зменшився, і нині його розмір - 4200 кв. км.

Експерти здивовані, що айсберг не втратив своєї маси. Багато хто думав, що він розпався на кілька великих частин.

Автор фото, BFSAI/Corporal Philip Dye