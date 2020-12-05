В Україні виготовляли ялинкові прикраси з логотипом армії Росії. Соцмережі лютують

Автор фото, Сергій Савченко

У мережі розгорівся скандал довкола Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас на Київщині, яка виробляла ялинкові кульки з логотипом армії Росії.

Про інцидент стало відомо від користувача Сергія Савченка, який під час екскурсії на фабриці 4 грудня, побачив неоднозначну продукцію та опублікував у Facebook відповідні фото та відео.

"Малюнок, навіть якби хотів, не зможеш тепер розвидіти, бо на ньому ненависне тавро радянської зірки у супроводі слів "армия россии", - написав Савченко.

За 12 годин пост отримав понад 300 коментарів, його поширили понад 500 людей.

Автор фото, Сергій Савченко

Більшість коментаторів обурені.

"Як ще ви проб'єте дно, мої любі національні виробники? Ялинкові прикраси для армії РФ на сьомому році війни... неймовірно", - пише, зокрема, користувачка Марина Дідковська.

"Прояв дна", - обурюється Олена Черняхівська.

Що кажуть на фабриці?

Вранці в суботу керівництво фабрики випустило окрему заяву від імені виконувача обов'язків голови правління Павла Гукасова.

Гукасов вибачився за ситуацію і запевнив, що "весь тираж ліквідовано".

За його словами, ситуація взагалі стала можлива через те, що компанія активно працює на зовнішніх ринках, а "історично склалося так, що одним з ринків збуту продукції була Російська Федерація".

Гукасов переконує, що від ринку не змогли відмовитися через "коротку сезонність бізнесу та в боротьбі за ринок з китайськими виробниками". А через економічну кризу і карантин "замовлення від російської сторони" залишались без уваги прямого керівництва.

"Ця конфліктна ситуація дала мені поштовх до зміни налаштувань системи і надалі всі замовлення будуть безпосередньо проходити цензурний та етичний контроль", - пообіцяв він.

"Я поділяю обурення громадськості і перепрошую щодо даної ситуації і сподіваюся на відновлення теплого ставлення до імені та колективу фабрики", - додав він.

Авторам відео керівництво подякувало за те, що вказали на проблему, але побажало "більш глибоко вдаватися в суть питань, перш ніж винищувати працю людей і хайпувати на недоліках інших".

Втім, користувачів це виправдання, схоже, не задовольнило. Під постом за кілька годин вже майже сотня обурених коментарів.

Депутат Бучанської міськради Володимир Коротя, який прибув на фабрику, щоб переконатись, що іграшки знищать, повідомив у Facebook, що замовником було Міністерство оборони Росії. Це підтверджують відповідні документи, стверджує він.

Прибувши на фабрику, активісти виявили також інші іграшки з російською символікою.

Відповідно до інформації на офіційному сайті фабрики, її заснували в 1948 році. Іграшки з Клавдієво продають в Німеччині, Швейцарії, Австрії, Франції, Італії, Литві, Латвії, США, Грузії.

Фабрика також пропонує на своєму сайті послугу - замовлення іграшок з певним брендуванням.