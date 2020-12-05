Музиканта Олександра Дерев'янка вбили та викрали, щоб заволодіти квартирами

Автор фото, Київська міська прокуратура

Київського музиканта 65-річного Олександра Дерев'янка, про зникнення якого повідомили ще у листопаді, знайшли мертвим.

У вбивстві "столичного музиканта" підозрюють двох чоловіків, яких вже затримали, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Одразу декілька ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що йдеться саме про Дерев'янка.

Про зникнення музиканта повідомили наприкінці листопада його колеги та друзі.

Зокрема, вони розповідали, що в квартирі знайшли лише записку: "Поїхав у відрядження. Телефонуйте". Що було особливо дивно, адже в останні 10 років чоловік працював виключно вдома.

Про розкриття злочину прокуратура повідомила у суботу.

За версією слідства, молодики віком 31 та 35 років здійснили вбивство, щоб "заволодіти майном самотнього киянина".

А саме - грішми, двома квартирами в центрі Києва та іншими матеріальними цінностями. Зокрема, документи на квартири хотіли переоформити, щоб потім нерухомість продати, йдеться в повідомленні.

22 листопада чоловіки начебто проникли у квартиру потерпілого по вулиці І. Мазепи, де він зазвичай давав уроки музики, нанесли йому тілесні ушкодження, а потім задушили.

"З метою приховування слідів злочину, обмотали тіло вбитого чоловіка поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами та вивезли до одного з гаражних кооперативів у Київській області. Там, у підвальному приміщенні, нападники мали намір сховати тіло, заливши бетоном", - повідомляє прокуратура.

Автор фото, Київська міська прокуратура

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі, якщо їхню провину доведуть.