Під Атлантикою відкрили унікальний автомобільний тунель

Автор фото, Estunlar.fo

Фарерські острови збираються відкрити автомобільну розв'язку під Атлантичним океаном після більш ніж трьох років будівництва.

Підводні тунелі з'єднують острови Стреймой та Естурой у єдину мережу довжиною близько 11 км. Дорогу планують відкрити 19 грудня.

Мережа тунелів стане полегшенням для жителів, скорочуючи час у дорозі між столицею Торсгавном та Рунавіком з понад години до 16 хвилин.

Найнижча точка тунельної мережі становить 187 метрів нижче рівня моря.

Автор фото, Estunlar.fo

Щоб забезпечити безпеку тих, хто користується тунелем, найкрутіший нахил становить не більше 5%.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, випробувальний запуск за участю аварійних служб запланований на 17 грудня.

Автор фото, Estunlar.fo

Кільце по центру мережі прикрашене роботами фарерського художника Трондура Патурссона. Йдеться про скульптури та світлові ефекти.

Автор фото, Estunlar.fo

Щоб скористатись тунелем, доведеться заплатити мито. Місцевий сайт Local.fo повідомляє, що для легкових авто ціна складе 75 данських крон (12 доларів) в один бік.

Автор фото, Estunlar.fo

Місцеві жителі, можуть скористатися абонементом, тоді проїзд буде дешевшим.

Автор фото, Estunlar.fo

За оцінками підрядників, ця мережа є найбільшою інвестицією в інфраструктуру, яку будь-коли здійснювали на Фарерських островах.

Автор фото, Estunlar.fo

Зараз триває будівництво ще одного тунелю, який з'єднає острови Сандой і Стреймой.

Фарерські острови - архіпелаг з 18 острівців у Північній Атлантиці, розташований між Ісландією та Норвегією. Це автономний регіон Данії.