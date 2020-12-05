Гірськолижні курорти та церкви. Що ще працюватиме під час нового локдауну

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Остаточне рішення щодо локдауну, його дат та умов Кабінет міністрів ухвалить на засіданні 9 грудня.

Про це повідомив журналістам головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

Дати введення карантину ще розглядають, наразі є три можливих варіанти, але карантин в будь-якому випадку буде у січні.

За словами Ляшка, за попередніми даними, попри локдаун працюватиме транспорт, церкви, готелі та гірськолижні курорти.

"Гірськолижні курорти будуть працювати, щоб розвантажити мегаполіси, під час катання на лижах неможливо заразитися", - заявив Ляшко.

Водночас будуть певні обмеження. Наприклад, ресторани та лазні при курортах не працюватимуть.

В церкви пускатимуть не більше однієї людини на 5 кв. м, уточнює Українська правда.

Не працюватимуть держструктури і розважальні об'єкти. Ресторани, ймовірно, працюватимуть лише за доставкою.

Ляшко уточнив, що завдяки введенню локдауну в січні до кінця місяця планується знизити захворюваність до 6-8 тисяч випадків на добу.