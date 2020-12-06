У США управління шерифа прикрасило ялинку фотографіями злочинців

Автор фото, Mobile County Sheriff's Department

Управління шерифа американського штату Алабама зазнало критики через фотографію у Facebook, на якій зображена ялинка, прикрашена знімками підозрюваних та злочинців.

Публікація на Facebook викликала тисячі негативних коментарів.

Місцеві правозахисні групи назвали такий крок огидним.

Речниця Департаменту шерифу округу Мобіл намагалася виправдати публікацію, заявивши, що вони використали фотографії злочинців-рецидивістів.

У дописі на Facebook зображення ялинки супроводжував підпис: "Ми прикрасили наше дерево THUGSHOTS (гра слів, з англ. mugshot - "знімок підозрюваного" та thug - "бандит", "покидьок". - Ред.), щоб показати, скільки покидьків ми забрали з вулиць Мобіла цього року! Ми не змогли б цього зробити без наших вірних послідовників!"

Допис, який згодом видалили, зібрав 7900 коментарів, повідомляє агентство Associated Press. Хоча деякі з них були схвальними, багато хто заявив, що таке "прикрашання" - принизливе та жорстоке.

Бернард Сімелтон, президент !Національної асоціації сприяння розвитку кольорових людей" в Алабамі, розкритикував "мерзенну поведінку" поліцейського управління, повідомляє вебсайт Al.com.

Американський союз громадянських свобод штату Алабама (ACLU) також засудив публікацію.

Директор організації Джатан Босбі заявив, що більшість заарештованих мають проблеми із психічним здоров'ям та зловживанням наркотиками.

"Їм потрібна допомога та турбота громади, а не відкрита зневага з боку керівників", - сказав він.

Речниця управління шерифа повідомила AI.com, що зображення зробили за допомогою фотошопу, і що насправді у будівлі поліції така ялинка не стоїть.

Лорі Майлз, яку цитує AI.com, сказала, що ялинка - "гарна річ", адже вона показує, скільки рецидивістів вони прибрали з вулиць.

Також вона повідомила CBS News, що публікацію прибрали після того, як почали отримувати погрози розправи.

Управління шерифа не вперше критикують за їхні публікації в соцмережах. У грудні минулого року начальник управління поліції Мобіла був змушений вибачитися за пост у Facebook, де двоє офіцерів тримали "ковдру безхатьків", зроблену з табличок, які використовують для жебрацтва.