Данія готується припинити видобуток нафти і газу у Північному морі. Чому це історична подія

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Данія вирішила повністю відмовитися від геологічної розвідки нафти і газу в Північному морі, аби до 2050 року повністю припинити видобуток вуглеводнів. Задля цього влада скасувала останній раунд ліцензування на розробку родовищ.

"Ми ставимо фінальну крапку ері корисних копалин", - заявив міністр з проблем клімату і енергетики Дан Йоргенсен.

Представництво Greenpeace в Данії назвало це рішення переломним моментом. У жовтні від участі у восьмому за рахунком раунді ліцензування відмовилася брати участь французька компанія Total, після чого залишився лише один кандидат.

Данія - лідер з видобутку нафти серед країн ЄС, але відстає за обсягами від Норвегії та Великої Британії, які в Євросоюз не входять. У 2019 країна, за оцінкою компанії BP, добувала 103 тис. барелів на день. Данія використовує 20 нафтогазових родовищ, на яких встановлені 55 бурових платформ.

"Ми - лідер з видобутку нафти в ЄС, і наше рішення буде мати резонанс по всьому світу", - наголосив пан Йоргенсен.

Міністерство енергетики підрахувало, що через нинішню рішення Данія може втратити 13 млрд крон (2,1 млрд доларів).

Аналіз

Кореспондент ВВС Адріен Мюррей

Рішення Данії має історичне значення. Дан Йоргенсен розповів в інтерв'ю BBC, що жодна велика нафтовидобувна країна поки не зважилася на подібний крок.

Данія вважає себе одним з лідерів в боротьбі з кліматичними змінами, але видобуток нафти не сприяв цьому іміджу.

З 1970-х років країна заробила мільярди доларів завдяки родовищам в Північному морі. Великі доходи дозволяли реалізувати великі соцпрограми.

"Ми хочемо до 2050 року стати кліматично нейтральними. І якщо ми хочемо, щоб нам вірили, то це необхідне рішення", - сказав пан Йоргенсен.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала виборчу кампанію, завдяки якій нинішній уряд прийшов до влади, "першими кліматичними виборами". Однак останнім часом на адресу уряду лунали звинувачення в бездіяльності. Зараз рішення уряду має стати доказом його прихильності боротьбі зі зміною клімату.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для уряду Метте Фредеріксен боротьба зі зміною клімату - один з пріоритетів

Не останню роль зіграв економічний фактор. Через зниження цін на нафту і зростання витрат інтерес компаній до останнього раунду нафтових тендерів зник. Однак не варто забувати, що в цій індустрії працюють 4 тис. людей, в основному на західному узбережжі Данії.

Міністр Йоргенсен розповів, що тепер більшу увагу приділятимуть технологіям уловлювання та зберігання вуглецю, а завдяки розвитку вітроенергетики з'являться нові робочі місця.

Данія вважається однією з найбільш передових країн в питанні боротьби зі зміною клімату. Країна ставить перед собою амбітні цілі. До 2030 року влада сподівається знизити рівень викидів в атмосферу вуглекислого газу на 70% у порівнянні з 1990 роком, а до 2050 року звести рівень викидів CO2 до нуля.

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Глава відділу кліматичної та екологічної політики в Greenpeace Хелен Хагель сказала, що Данія може зарекомендувати себе лідером зеленого руху і надихнути інші країни покінчити із залежністю від вуглеводнів, що завдають шкоду клімату.

"Це величезна перемога для кліматичного руху і для всіх тих, хто стільки років домагався цього", - сказала вона.

Влада багатьох країн пообіцяла докладати більше зусиль в боротьбі з кліматичними змінами. Британія має намір до 2030 року скоротити викид CO2 на 68% в порівнянні з 1990 роком, повідомив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Однак, навіть попри прагнення держав скоротити викиди парникових газів, вчені попереджають, що немає жодних гарантій того, що процес глобального потепління вдасться розгорнути назад.