Україна видворила російського рок-музиканта і актора, який грав Івана Грозного

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Петро Мамонов з дружиною

Україна заборонила в'їзд російському рок-музиканту та актору Петру Мамонову. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

У Державній прикордонній службі повідомили, що в аеропорту Бориспіль під час оформлення рейсу з Туреччини зупинили двох громадян Росії.

"Одним з них виявився російський рок-музикант, учасник гурту "Звуки Му", актор та радіоведучий - громадянин М. Він, разом з громадянкою РФ, прямував в Україну, начебто, з приватною метою. Прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим", - йдеться у повідомленні.

І Мамонову, і жінці, яка була разом з ним, заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Петро Мамонов на початку 1980-х створив рок-гурт "Звуки Му". Пізніше він став відомим як актор завдяки ролі саксофоніста-алкоголіка у фільмі "Таксі-блюз" (1990).

У 2009 році Мамонов зіграв роль Івана Грозного у фільмі Лунгіна "Цар" про часи терору, організованого прихильниками царя у XVI сторіччі (так звана "опричнина"). Фільм викликав критику низки організацій російських націоналістів, які звинуватили режисера у паплюженні російської історії, у перетворенні царя на "садиста".

Мамонов про Україну

У квітні 2014 року Петро Мамонов взяв участь в онлайн-конференції для сайту 72.ru. Одна з учасниць запитала його про позицію щодо Криму.

"Ми потрібні Заходу і америкосам розбещені, ледачі, релаксові, такі, що в "Макдональдсах" сидять, .... жують. Щоб взяти нашу землю і на ній влаштувати правову державу. Росія вимирає по мільйону на рік. А ми не здаємося. "Вирвали", і вірна справа", - відповів актор.

Автор фото, dpsu.gov.ua

В інтерв'ю Аргументи і факти у серпні 2014 року Мамонов так прокоментував війну на Донбасі: "Це все дядьки крутять, які на грошах своїх сидять і хочуть їх збільшити. Придумали таку хитру схему, як їх наростити за допомогою збройних конфліктів. Ми навіть їхніх імен не знаємо. А ті, кого ми бачимо, - це все ляльки, якими верховодить такий народ, про який ти навіть не знаєш, що він є. Їх людей 15 в усьому світі. Ось вони і роблять все це".

Коли журналісти запитали актора, як зупинити бійню в Україні, він відповів: "Звідки я знаю? Я ж не політик. Наші вдови, коли полонених німців по місту вели, - вони їм хліб давали. Ті, чиїх чоловіків ці німці вбивали під час війни. Ось вона, велич простоти, лагідності і смиренності! Ось як нам треба робити з Україною".