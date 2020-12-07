Книга року ВВС-2020 назве переможців 11 грудня
ВВС News Україна назве переможців літературного конкурсу Книга року ВВС-2020 у п'ятницю, 11 грудня.
Вперше за 16 років існування конкурсу фінальна церемонія буде онлайн.
До нас приєднаються усі автори-фіналісти, члени журі, наші читачі та поважні гості, які оголосять переможців у трьох категоріях: Книга року ВВС, Дитяча Книга року ВВС та Книга року ВВС-Есеїстика.
Також ми назвемо Читача року - це людина, яка написала найкращу рецензію на книжки, які беруть участь у конкурсі.
Фіналісти Книги року ВВС-2020
- Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020
- Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019
- Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020
- Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020
- Кирило Безкоровайний. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020
- Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Уляна Чуба. Мед і Паштет - фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020
- Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020
- Ольга Карі. Рибка дядечка Завена. - Київ: Темпора, 2019
- Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020
- Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020
Фіналісти конкурсу "Читач року"
Рецензії на книги, що вийшли у фінал
Рецензії журі:
- "Порт Житана" - український детектив в стилі Дена Брауна
- Планета Забужко
- "Юпак" - українська чортівня, приправлена суржиком
- Війна пам’ятей та ілюзорність непричетності
- Неймовірна чортівня від Ілларіона Павлюка
- Пригоди Ведмедя і Кролика з присмаком політики
- "Ківі Ківі" Лаюка - повістинка про справжню дружбу
- Темна матерія космічної дружби
- "Амадока" - шрами як символ забуття і відродження
- "Рибка дядечка Завена" - кухонна і духовна подорож Вірменією
*Декілька рецензій ще мають бути опубліковані у найближчі дні
Читацькі рецензії:
- "Порт Житана" - гарна обкладинка, але сирий роман
- "Юпак" - роман про життя нормальних пацанів
- Води пам’яті хлюпочуть. Рецензія на книгу "Амадока"
- "Пацики на мотиках", або Чим чіпляє роман "Юпак"
- "Уздовж океану на ровері" - запашні есеї та есейчики Махна
- Касл Рок по-українськи від Ілларіона Павлюка
- "Амадока" - книга про страхи, які змінюють ДНК
- "Загублений Острів" - голоси загублених із Криму
- "Планета полин" Забужко - книга, яка надихає на вчинки
- Запрограмовані на манкуртство - чим лякає книга Курико про Лук'яненка