Книга року ВВС-2020 назве переможців 11 грудня

ВВС News Україна назве переможців літературного конкурсу Книга року ВВС-2020 у п'ятницю, 11 грудня.

Вперше за 16 років існування конкурсу фінальна церемонія буде онлайн.

Її можна буде дивитися на наших сторінках у фейсбуку та ютубі. Початок о 19.00.

До нас приєднаються усі автори-фіналісти, члени журі, наші читачі та поважні гості, які оголосять переможців у трьох категоріях: Книга року ВВС, Дитяча Книга року ВВС та Книга року ВВС-Есеїстика.

Також ми назвемо Читача року - це людина, яка написала найкращу рецензію на книжки, які беруть участь у конкурсі.

Фіналісти Книги року ВВС-2020

Підпис до фото, Фіналісти у номінації Книга року ВВС-2020

Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020

Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019

Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020

Підпис до фото, Фіналісти у номінації Дитяча Книга року ВВС-2020

Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020

Кирило Безкоровайний. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Уляна Чуба. Мед і Паштет - фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020

Підпис до фото, Фіналісти у номінації Книга року ВВС-Есеїстика 2020

Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020

Ольга Карі. Рибка дядечка Завена. - Київ: Темпора, 2019

Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020

Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Фіналісти конкурсу "Читач року"

Рецензії на книги, що вийшли у фінал

Рецензії журі:

*Декілька рецензій ще мають бути опубліковані у найближчі дні