Закаріас замість Цепеліна. Німеччина позбудеться нацистської спадщини з фонетичної абетки

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Цю фонетичну абетку 1934 року переробили нацисти. Тепер її чекають нові зміни

У Німеччині вирішили очистити свою фонетичну абетку, яку використовують для диктування по буквах, від нацистської спадщини і повернути до неї єврейські імена. Але лише тимчасово.

У всьому світі відомий англомовний фонетичний алфавіт - Альфа, Браво, Чарлі (Alpha, Bravo, Charlie) і так далі. Його використовують для передачі слів по буквах по радіо (у військовій справі і в авіації, наприклад) або телефоном.

А у німців є своя аналогічна фонетична абетка, яку розробили ще наприкінці XIX століття і яка майже повністю складається з імен.

У 1934 році нацисти відредагували цю абетку. Вони замінили єврейські імена на німецькі імена та слова. Так, замість "Самуеля" в абетці опинився "Зигфрід" (Samuel - Siegfried), замість "Закаріаса" - "Цепелін" (Zacharias - Zeppelin), замість "Давида" - "Дора" (David - Dora), а замість "Натана" - "Північний полюс" (Nathan - Nordpol).

У нацистській міфології Північний полюс вважався батьківщиною арійської раси.

Частина цих правок скасували відразу після падіння нацистського режиму, але частина лишилася, і в цьому зміненому вигляді німецька фонетична абетка існує досі. Багато німців використовують її, абсолютно не замислюючись про правки, які зробили нацисти 86 років тому.

Але про них задумалися борці з антисемітизмом.

"В одній тільки цій заміні "Натана" на "Північний полюс", якої ми дотримуємося досі, видно, як глибоко в нашу мову і в наше мислення проникли нацистські ідеї - так, що ніхто навіть не ставить питань", - сказав в інтерв'ю громадському радіо Німеччини ініціатор повернення "донацистського" варіанту абетки Мікаель Блуме.

Мікаель Блуме - омбудсмен землі Баден-Вюртемберг з антисемітизму. Посади таких омбудсменів, як пише британська газета Guardian, нещодавно запровадили у 13 з 16 земель Німеччини.

Алфавіт з назв міст

З ініціативи Блуме в обіг мають повернути "донацистський", так званий "веймарський" варіант абетки - але лише на певний час.

Розробку абсолютно нової фонетичної абетки доручили Німецькому інституту стандартизації.

Проєкт нової версії винесуть на всенародне обговорення, а ухвалити її планують у 2022 році. Водночас літери у ній, швидше за все, позначать назвами міст.

Речник Німецького інституту стандартизації Юліан Пінніх сказав журналістам, що дати буквам нові людські імена і водночас показати все етнічне різноманіття нинішньої Німеччини зараз буде важко.