"Таємнича" хвороба призвела до шпиталізації сотень людей в Індії

Автор фото, PTI Підпис до фото, Вже сотні людей потрапили до лікарень

Щонайменше одна людина померла, і 227 людей шпиталізували через невстановлену хворобу у штаті Андхра-Прадеш на півдні Індії.

За словами лікарів, у пацієнтів широкий спектр симптомів - від нудоти до нападів і зомління.

Причину хвороби, яка охопила місто Елуру на вихідних, все ще намагаються встановити.

Це відбувається на тлі того, що Індія наразі перебуває на другому місці у світі за кількості хворих на коронавірус. Андхра-Прадеш був одним з найбільш постраждалих штатів - тут 800 тисяч людей захворіли.

Але Covid-19, схоже, не є причиною масової шпиталізації на вихідних. Міністр охорони здоров'я штату Алла Калі Крішна Срінівас заявив, що всі пацієнти мали негативний тест на коронавірус.

"Хворі люди, особливо діти, раптово почали блювати після того, як поскаржилися на те що в них сверблять очі. Деякі з них знепритомніли або перенесли низку нападів", - повідомив газеті Indian Express медичний працівник державної лікарні в Елуру.

За словами чиновників, 70 пацієнтів виписали з лікарень, але ще 157 намагаються вилікувати.

Головний міністр штату Джаганмохан Редді повідомив, що до Елуру відправили спеціальні медичні бригади для розслідування причини хвороби. Також очікується, що пан Редді відвідає місто, щоб зустрітися з пацієнтами та їхніми родинами.

Підпис до фото, Симптомами є нудота та непритомність

Пан Срінівас повідомив, що зразки крові пацієнтів не виявили жодних ознак наявності вірусної інфекції.

"Ми виключили забруднення води або забруднення повітря як причину після того, як чиновники відвідали райони, де люди хворіли", - сказав він.

"Це якась таємнича хвороба, і лише лабораторний аналіз покаже, що це таке", - підсумував він.

Однак опозиційна партія "Телугу Десам" закликала провести розслідування інциденту, наполягаючи, що забруднення води стало причиною таємничої хвороби.