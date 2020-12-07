Пожежі в Австралії: згоріла половина острова зі спадщини ЮНЕСКО, мешканців евакуюють

Автор фото, QUEENSLAND AMBULANCE SERVICE Підпис до фото, Полум'я наблизилося до курортного містечка Хеппі Веллі ( "Щаслива долина")

Пожежники відчайдушно намагаються втримати велику лісову пожежу за 700 метрів від туристичного містечка на австралійському острові Фрейзер.

Мешканцям містечка Хеппі Веллі раніше наказали евакуюватися, коли полум'я охопило східну частину острова.

Боротьба з пожежами на популярному серед туристів острові, що розташований біля узбережжя штату Квінсленд, триває вже шість тижнів. Втім, ці зусилля поки що зазнали невдачі через спеку та посуху.

Лісову пожежу спричинило незаконне багаття у середині жовтня. Повністю вигоріла половина острова - 83 000 гектарів, що майже дорівнює площі Києва (83 900 гектарів).

Острів Фрейзер - найбільший у світі піщаний острів, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

На ньому постійно живе 200 мешканців, частину з яких евакуювали кілька тижнів тому разом із туристами.

Однак інші мешканці, зокрема, ті, хто має досвід боротьби з пожежами, залишились на острові, щоб захистити свою власність.

Під час минулого сезону лісових пожеж, так званого "Чорного літа", острів Фрейзер був одним з найбільш постраждалих. Лісові пожежі у вересні 2019 - березні 2020 року були найбільш катастрофічними за всю історію спостережень.

Чи є шанси зупинити катастрофу?

У вихідні дні температура на острові піднялася вище 30° C, після чого влада наказала провести евакуацію.

У понеділок близько 100 пожежників та понад 25 літаків, що скидали воду, намагалися стримати вогняний фронт, що мчав до узбережжя.

Пожежники скидають на полум'я велику масу води та протипожежних засобів та навмисно спалюють кущі по периметру міста, щоб очистити територію від палива для вогню.

Чиновники готуються до найгіршого сценарію, оскільки вважають, що приборкати таке полум'я може лише дощ. Втім, прогнози погоди невтішні.

Автор фото, QFES Підпис до фото, З жовтня пожежі знищили половину острова

Автор фото, QFES Підпис до фото, Техніка пожежників перебуває на узбережжі острову Фрайзер

Що трапилося з Австралією під час "Чорного літа"?

Останній сезон пожеж у Австралії тривав з вересня 2019 року по березень 2020 року - набагато довше, ніж зазвичай. Це була екологічна катастрофа безпрецедентного масштабу.

Кожен австралійський штат зазнав пожеж. Сукупно тисячі пожеж випалили територію вдвічі більшу за Англію.

Щонайменше 34 людини загинули безпосередньо під час пожеж, які також спалили понад 3000 будинків та вбили або змусили залишити територію проживання близько трьох мільярдів тварин.

Вчені кажуть, що зміна клімату призвела до безпрецедентної інтенсивності та масштабів пожеж, а сезон пожеж настав після тривалої посухи, особливо суворої на південному сході Австралії.

Пожежі були настільки великими та інтенсивними, що у низці випадків вони переросли масштаби заходів з гасіння щодо їх контролю. Пожежі припинилися лише наприкінці лютого та у березні 2020 року після тривалого періоду сильного дощу.

Чи очікують повторення "Чорного літа"?

Більша кількість вологи цього року означає, що буде "нормальний пожежний потенціал" - особливо у лісах - на відміну від підвищеного рівня минулого року.

Однак Кооперативний дослідницький центр лісових пожеж та природних небезпек, який видає щорічну національну доповідь, заявив, що цього року в південних штатах, таких як Вікторія та Новий Південний Уельс, очікують збільшення "загоряння трави" на відміну від лісових пожеж.

"Пожежі трави та посівів є основною проблемою в цих місцях протягом літніх місяців, оскільки вони висихають в теплу погоду", - йдеться у звіті.