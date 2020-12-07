Mastercard перегляне співпрацю з Pornhub через скандал

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Платіжна система Mastercard переглядає співпрацю з відеоплатформою Pornhub після звинувачень у публікації відео насильницького характеру та за участі неповнолітніх.

Лауреат Пулітцерівської премії, журналіст Ніколас Крістоф твердить, що знайшов на сайті декілька відео, які містять сцени сексуального насильства над дітьми, зґвалтування та "порнопомсти".

Він опублікував ці звинувачення у колонці для New York Times.

Материнська компанія Pornhub MindGeek уже заперечила претензії журналіста.

MindGeek заявив, що твердження були "безвідповідальними і брехливими".

Компанія Mastercard змушена була відреагувати після того, як Крістоф заявив, що "не розуміє, чому пошукові системи, банки або компанії з випуску кредитних карток" повинні "підтримувати" Pornhub.

Конкурент Mastercard компанія Visa також проводить розслідування, повідомляє Sky News.

Pornhub можна дивитися безкоштовно, але користувачі також можуть заплатити $13 на місяць за якісні відеопотоки та ексклюзивний вміст без реклами.

Контент Pornhub в основному завантажують користувачі, він є загальнодоступним.

За словами компанії, кожне завантажене відео переглядає модератор.

Відео з неповнолітніми

У своєму останньому щорічному огляді платформа Pornhub зазначила, що у 2019 році вона мала 42 мільярди відвідувачів сайту, завантажили понад 6,83 млн відео, загальний час перегляду - 169 років.

Але у звіті не сказано, скількох модераторів працевлаштувала платформа.

Журналіст стверджував, що пошук "відео з неповнолітніми" дав багато результатів, і хоча діти були не у всіх, але у деяких таки були.

Pornhub заявив, що він "не толерує" сексуальне насильство над дітьми. Він використовує комбінацію інструментів від Google, YouTube та Microsoft, щоб виявити та вилучити незаконний матеріал.

На початку року Роуз Калемба розповіла, як її зґвалтували у 14 років, а потім довелося боротися за те, щоб відео зґвалтування видалили з Pornhub.

Pornhub тоді відповів, що у 2009 році у нього були інші власники. А тепер у нього "найсуворіша політика" щодо боротьби з незаконним вмістом у цій сфері.