Загадка "Венер" льодовикового періоду: ожиріння могло бути символом виживання

Леонід Лунєєв

BBC

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Археологи знайшли понад 200 "Венер кам'яної доби"

Ці жіночі статуетки вирізали наприкінці кам'яної доби і вони вважаються одними з найдавніших творів мистецтва. Їх у великій кількості знаходили у різних частинах Європи та Азії - загалом відомо понад 200 екземплярів, а вік варіюється від 38 до 14 тисяч років.

Більшість вирізали 21-26 тисяч років тому.

Такі фігурки називають Венерами, на честь грецької богині краси, хоча всі вони, м'яко кажучи, далекі від сучасного і навіть давньогрецького ідеалу.

В академічному середовищі немає єдиної думки щодо того, що саме вони уособлюють. Одні вважають, що всі ці груди, животи, стегна та сідниці символізують родючість, сексуальність, материнство і, саме так, красу.

Інші вважають, що це чистої води реалізм і наші предки страждали на важку форму ожиріння.

Однак дослідник Річард Джонсон та його колеги з Університету Колорадо вирішили наново поглянути на мистецтво верхнього палеоліту.

"Ці загадкові фігурки були створені за часів мисливців і збирачів льодовикового періоду, про яке ожиріння може бути мова?!" - каже Джонсон.

Дійсно, багато з цих фігурок вирізали у період, який назвали останній льодовиковий максимум (LGM). Це був проміжок максимального похолодання під час останньої льодовикової епохи, коли глобальні температури помітно знизилися і значні простори вкрили льодовики.

"У цей період люди зіткнулися з різким падінням температур і льодовиками, що насувалися, - пишуть дослідники, - їм загрожував голод, різке скорочення чисельності населення, а місцями і повне вимирання".

Вчені провели заміри частин тіла Венер, а потім з'ясували, як далеко ті чи інші статуетки виявили від давніх льодовиків, і ось тут виявили дивовижний взаємозв'язок.

"Чим більшою була відстань до льодовика, тим більше сухорлявими виглядали фігурки. Коли льодовики насувалися, форми ставали пишнішими, коли клімат ставав м'якшим і льодовики відступали, Венери знову втрачали вагу", - пишуть автори нового дослідження (навіть якось прикро, що його опублікували у спеціалізованому виданні Obesity ("Ожиріння").

На підставі цих даних вчені висунули припущення, що фігурки з настільки пишними формами стали символом виживання у важкі часи, коли зайвий шар жиру був хорошим захистом від холоду і голоду.

"Ці фігурки були ідеалом жінки, здатної до зачаття, виношування, народження і вигодовування дитини", - пишуть автори дослідження.

І якщо вони мають рацію, то ці добре впізнавані статуетки, які передавали від покоління до покоління (це добре помітно по тому, як сильно вони затерті руками), грали набагато важливішу символічну роль, супроводжуючи людей у найважчі часи.