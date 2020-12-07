"Немов вантажівка збила". Серфер розповів, як на нього напала акула

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Серфер каже, що напад великої білої атаки стався під час звичайного дня відпочинку для нього

Австралійський серфер, на якого напала велика біла акула, розповів, що відчував себе після атаки наче "збитим вантажівкою".

29-річний чоловік у неділю займався серфінгом в океані навколо острова Кенгуру біля узбережжя міста Аделаїда.

Під час нападу він дістав серйозні травми і, як кажуть лікарі, йому пощастило лишитися живим.

Після нападу у віддаленій затоці Д'Естріс йому вдалося доплисти до берега. Потім він пройшов ще 300 метрів, шукаючи допомогу.

Описавши своє випробування у рукописному листі, він висловив впевненість, що повністю одужає.

Серфер перебував на своїй дошці, коли відчув удар зліва.

"Це ніби теба збила вантажівка", - зазначає він.

"Вона вкусила мене за спину, сідницю і лікоть, і видерла шматок з моєї дошки", - розповів чоловік у листі.

Серфер "побачив акулу, коли вона відпустила його і зникла", після чого він відплив назад до пляжу, все ще тримаючи дошку.

Під час нападу чоловік дітсав серйозні рвані рани спини, сідниць та ніг, а також незначні рвані рани руки.

Катастрофічні поранення

Лікар швидкої сказав, що ступінь травм чоловіка була катастрофічною. На його думку, "просто чудово", що серферу після атаки вдалося підплисти до берега, а потім ще й пішки шукати допомогу.

Йому "дуже пощастило, що він зміг це зробити", сказав Майкл Рашбі місцевій газеті The Advertiser.

Лікар назвав напади акул у цій місцевості рідкісними.

Наразі пляж затоки Д'Естріс закрили, людей попросили уникати цієї території.