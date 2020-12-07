"Немов вантажівка збила". Серфер розповів, як на нього напала акула
Австралійський серфер, на якого напала велика біла акула, розповів, що відчував себе після атаки наче "збитим вантажівкою".
29-річний чоловік у неділю займався серфінгом в океані навколо острова Кенгуру біля узбережжя міста Аделаїда.
Під час нападу він дістав серйозні травми і, як кажуть лікарі, йому пощастило лишитися живим.
Після нападу у віддаленій затоці Д'Естріс йому вдалося доплисти до берега. Потім він пройшов ще 300 метрів, шукаючи допомогу.
Описавши своє випробування у рукописному листі, він висловив впевненість, що повністю одужає.
Серфер перебував на своїй дошці, коли відчув удар зліва.
"Це ніби теба збила вантажівка", - зазначає він.
"Вона вкусила мене за спину, сідницю і лікоть, і видерла шматок з моєї дошки", - розповів чоловік у листі.
Серфер "побачив акулу, коли вона відпустила його і зникла", після чого він відплив назад до пляжу, все ще тримаючи дошку.
Під час нападу чоловік дітсав серйозні рвані рани спини, сідниць та ніг, а також незначні рвані рани руки.
Катастрофічні поранення
Лікар швидкої сказав, що ступінь травм чоловіка була катастрофічною. На його думку, "просто чудово", що серферу після атаки вдалося підплисти до берега, а потім ще й пішки шукати допомогу.
Йому "дуже пощастило, що він зміг це зробити", сказав Майкл Рашбі місцевій газеті The Advertiser.
Лікар назвав напади акул у цій місцевості рідкісними.
Наразі пляж затоки Д'Естріс закрили, людей попросили уникати цієї території.