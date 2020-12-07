Чорнобильську зону покривають мобільним зв'язком. Чому це важливо

Автор фото, УНІАН

Чорнобильська зона відчуження отримала покриття мобільним зв'язком, без якого раніше складно було працювати пожежникам під час гасіння пожеж у віддалених районах.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський

"Відтепер 70% території охоплено зв'язком у стандарті 2G і ще 45% території матиме 4G покриття. Нещодавно на території зони відчуження було встановлено базову станцію", - повідомив міністр.

Раніше зв'язок був доступний на значних територіях зони, проте науковці та екологи нарікали на проблеми зі зв'язком та мобільним інтернетом, або повну його відсутність.

Міністр вказує, що мобільне покриття буде зручним для туристів, які відвідують Чорнобильську зону.

Проте, як вказує чиновник, зв'язок та інтернет перш за все допомагатиме моніторити пожежну безпеку у зоні.

Абрамовський нагадав, що цього року у зоні відбулась наймасштабніша пожежа за час спостережень, а відсутність зв'язку та інтернету не давали можливості вчасно виявляти місця займання.

"Наявність високошвидкісного мобільного інтернету дозволить спільно з Vodafone втілити пілотний проєкт та збудувати систему моніторингу пожежної безпеки", - вважає міністр.

Система скрадатиметься з відеокамер та тепловізорів, які оперативно визначатимуть місця загоряння.

Автор фото, DRONARIUM UKRAINE

Проблеми без зв'язку і пожежі

Навесні 2020 року після масштабних пожеж у зоні відчуження науковці та самі пожежники вказували, що відсутність якісного зв'язку у Чорнобильській зоні не дає можливості ефективно боротись з вогнем.

"Попри розвиток зв'язку, 260000 гектарів зони ним не покриті. Щоб повідомити про ситуацію, легше вийти у білоруський роумінг, ніж під'єднатися до українського оператора. А є ще "глухі" ділянки, де людина - сама. Радіозв'язок у зоні - привілей для обраних. Чи можна діяти оперативно, якщо не можеш ні з ким зв'язатись", - вказував навесні багаторічний дослідник екології Чорнобильської зони Сергій Гащак.

Він постійно їздить віддаленими ділянками зони і досліджує вплив радіації на тваринний та рослинний світ.

Підпис до фото, Відсутність зв'язку заважає роботі у віддалених частинах зони

У коментарі ВВС News Україна пан Гащак вказував, що і раніше в зоні основним оператором був Vodafone. Інтернет рівня якості 3G охоплював близько 30-40% території.

Він висловив сподівання, що заявлені 70% покриють глухі території, де раніше не було зовсім нікого зв'язку.

При цьому нинішня карта покриття зв'язком зони, за його словами, не надто відрізняється від того, що було донедавна.