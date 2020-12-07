Шлях у Париж. Україна дізналась суперників відбору до ЧС з футболу 2022 року

Автор фото, Getty Images

Національна збірна з футболу України дізналась суперників під час відбору до Чемпіонату світу 2022 року.

Україна у групі D зіграє проти Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини й Казахстану.

10 переможців груп вийдуть безпосередньо на ЧС-2022. Другі команди продовжать боротьбу на наступному етапі й поборяться ще за три путівки.

Чемпіонат світу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Автор фото, Getty Images

Збірна Україна отримала путівку на Чемпоінат Європи з фуболу 2020 року, який через пандемію перенесли на 2021 рік.

Нещодавно Україна вилетіла з елітної групи А розіграшу Ліги націй через технічну поразку від Швейцарії. Причиною якої стала хвороба на Covid-19 частини гравців.