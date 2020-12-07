"Дистанційка", гнучкий графік та e-mail в законі. Рада хоче внести зміни до Кодексу про працю

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Можливість працювати з дому стала особливо актуальною під час пандемії коронавірусу та карантинів

Верховна Рада ухвалила закон, який легалізує дистанційну роботу, а також дещо модернізує надомну.

Фактично, парламент узаконив зміни, що існують на українському ринку праці вже певний час, і стали особливо очевидними під час пандемії та карантину, коли, за різними соцопитуваннями, понад третина працівників перейшли на роботу з дому.

Якщо раніше у Кодексі законів про працю, який діє ще від 70-х років минулого сторіччя, йшлося лише про надомну роботу, то тепер в Україні закон регулює і питання дистанційної роботи.

Закон також легалізує такий спосіб спілкування роботодавця та працівника, як електронні засоби комунікації, а також визначає можливість та умови гнучкого графіку роботи, - досі все це було поза законом.

На думку авторів закону, він дозволить чітко визначити умови дистанційної та надомної роботи, легалізує використання інформаційних технологій у трудових відносинах, а роботодавці, у разі необхідності, зможуть гнучко реагувати на надзвичайні ситуації - "вживати невідкладних дієвих заходів, спрямованих на збереження життя та здоров'я працівників".

"Дистанційка": що і як

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За законом, працівник може виконувати дистанційну роботу де хоче

За новим законом, дистанційну роботу працівник може виконувати "поза приміщеннями роботодавця" - в будь-якому місці за своїм власним вибором.

Разом із тим, за погодженням із роботодавцем, частину роботи працівник може виконувати і в офісі чи на підприємстві.

Окремо у трудовому договорі з таким працівником прописують порядок і строки, у які роботодавець має забезпечити необхідним обладнанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації.

Проте про безпеку свого робочого місця працівник-дистанційщик має подбати сам.

Разом із тим, працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася "ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища".

При дистанційній роботі електронний зв'язок - e-mail, месенджери - набуває цілком офіційного статусу. Саме через них роботодавець може ознайомлювати працівників з наказами чи розпорядженнями, а працівник звітує про виконану роботу.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Реалії роботи з дому можуть виглядати не так привабливо, як до карантину

У договорі про дистанційну роботу може бути передбачено, що працівник сам регулює час початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня на визначений строк або безстроково.

При цьому, як йдеться у законі, працівникові, який виконує дистанційну роботу, має бути забезпечено гарантований період вільного часу для відпочинку (період відключення), при якому працівник може переривати будь-який зв'язок з роботодавцем. І це не вважається порушенням умов трудового договору або трудової дисципліни.

Гнучкий графік

Закон також передбачає можливість роботи за гнучким режимом робочого часу. Такий режим роботодавець та працівник можуть окремо погодити на певний час чи безстроково. Як йдеться у законі, на гнучкий графік можна переходити за взаємною письмовою згодою.

Крім того, роботодавці окремим наказом можуть переводити своїх працівників на гнучкий графік роботи і під час "епідемії, пандемії та/або на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру".

При цьому гнучкий графік може передбачати, що працівник обов'язково має бути на робочому місці в певний час, але може розбити робочий день на частини, або ж може на власний розсуд визначати, коли саме він працює, але, звісно, в рамках норми тривалості робочого часу.

"Забезпечити точний облік відпрацьованого часу та ефективний контроль за найбільш повним і раціональним використанням робочого часу працівником" має роботодавець.

Гнучкий режим роботи не впливає на норми та оплату праці, і також на трудові права працівників.

Модернізована "надомка"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, При надомній роботі робоче місце, а також час роботи є фіксованими

На відміну від дистанційної роботи, поняття про надомну роботу існує вже майже пів сторіччя, а відтак, і в її регулюванні багато чого застаріло.

Головна відмінність від дистанційної роботи полягає в тому, що при надомній робоче місце працівника є фіксованим та не може бути змінене з ініціативи працівника без погодження з працедавцем.

Крім того, при надомній роботі на працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи чи компанії, але, звісно, не перевищувати норм Трудового кодексу.

Працедавець забезпечує працівника засобами виробництва, матеріалами та інструментами, необхідними для виконання надомної роботи.

Як йдеться у законі, на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника, а також при загрозі військового, техногенного, природного чи іншого характеру умова про надомну роботу може встановлюватися у наказі без обов'язкового укладення трудового договору про надомну роботу у письмовій формі.

Ще однією рисою надомної роботи є те, що її можуть виконувати лише працівники, у яких є "потрібні житлово-побутові умови", а роботодавець може "обстежити" ці умови, зокрема, перевірити і санітарну, і пожежну безпеку.