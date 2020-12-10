Щодо сина Байдена почали розслідування

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Федеральна прокуратура американського штату Делавер почала розслідування щодо податкових платежів Гантера Байдена - сина переможця виборів президента США Джо Байдена. Про це повідомив сам 50-річний Гантер Байден.

Робота Гантера Байдена в українській енергетичній компанії Burisma у час перебування батька на посаді віцепрезидента США спричинила гучний світовий політичний скандал у 2019 році.

Щоправда, зараз, за даними американських ЗМІ, у розслідуванні можливого зловживання з податками Україну не згадують, а кажуть про Китай.

Сам заявив

"Я дуже серйозно ставлюся до цього питання, але впевнений, що професійний і об'єктивний аналіз засвідчить, що я вів свої справи законно і належним чином, в тому числі за допомогою професійних податкових консультантів", - йдеться в його заяві.

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За словами Гантера Байдена, він дізнався про розслідування у вівторок від адвоката, якому про це повідомила прокуратура.

Представники Джо Байдена оприлюднили заяву, в якій сказано, що він пишається сином, "який подолав непрості випробування, щоб стати ще сильнішим".

За інформацією, отриманою CNN від двох осіб, знайомих з розслідування, слідчі вивчають багато фінансових аспектів: наприклад, чи не порушували Гантер Байден і його компаньйони закони про податки та відмивання грошей, коли вели бізнес в інших країнах - переважно в Китаї.

Також CNN з'ясувала, що розслідування почалося ще у 2018 році. На час передвиборчої кампанії його припинили, щоб не впливати на її перебіг.

Байден, Burisma і Україна

Гантер Байден виявився в центрі політичного скандалу після телефонної розмови чинного президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в 2019 році.

У цій розмові Трамп добивався поновлення розслідування щодо української енергетичної компанії Burisma, до ради директорів якої входив Байден-молодший в той час, коли його батько був віцепрезидентом США.

Генеральна прокуратура України за часів генпрокурора Віктор Шокіна у 2016 році проводила розслідування щодо газовидобувної компанії Burisma, власником якої вважають колишнього регіонала Миколу Злочевського. До Ради директорів цієї фірми входив Гантер Байден.

У 2016 році Джо Байден вимагав від керівництва України звільнити пана Шокіна.

Опоненти Джо Байдена використовували цю інформацію як доказ наявності у нього конфлікту інтересів, а його намагання звільнити українського генпрокурора пояснювали маніпулюванням українським правосуддям з метою захистити власні інтереси.

Сам Джо Байден ці звинувачення неодноразово заперечував, а про необхідність звільнити Шокіна неодноразово говорили українські активісти та антикорупціонери.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден у Верховній Раді України в грудні 2015 року

До розмови із Зеленським в 2019 році Трамп затримав виплату майже 400 млн доларів військової допомоги Україні, а його представники пов'язували візит Зеленського в Білий дім з відновленням розслідувань, яких добився Трамп.

У січні дії Трампа призвели до його імпічменту в Палаті представників, більшість в якій була у демократів. Його звинуватили в зловживанні владою і перешкоджанні роботі Конгресу. Однак спроба відсторонити його від влади не вдалася. Контрольований республіканцями Сенат визнав недійсними звинувачення, висунуті проти Дональда Трампа його опонентами.

У 2019 Трамп публічно закликав Китай провести розслідування щодо Джо Байдена і його сина.

У 2013 році віцепрезидент Байден вирушив з офіційним візитом до Китаю в супроводі Гантера.

Під час перебування в Китаї Гантер Байден зустрівся з китайським банкіром Джонатаном Лі, який згодом став його діловим партнером і заснував приватний фонд для залучення інвестицій. Гантер Байден увійшов до ради директорів цього фонду.

Трамп не надав жодних доказів на підтримку своїх звинувачень, а Гантер Байден неодноразово заявляв, що не скоював нічого протизаконного.