Кулемет зі штучним інтелектом. Іран вважає, що його вченого-ядерника вбив робот

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Іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде убили з кулемета зі штучним інтелектом та супутниковим наведенням, заявив заступник головнокомандувача Корпусу стражів ісламської революції Алі Фадаві.

Частина експертів ставляться до цієї офіційної версії скептично.

За словами контр-адмірала Фадаві, кулемет випустив 13 куль. Вони влучили у Фахрізаде, що їхав у броньованому автомобілі, але не зачепили дружину, яка сиділа поруч. Кулемет встановили на припаркованому поруч з дорогою автомобілі Nissan.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Фахірзаде їхав у броньованому авто з охороною

Кулемет "навели на обличчя мученика Фахрізаде за допомогою високотехнологічної камери, були застосовані технології штучного інтелекту", - цитує іранського воєначальника агентство Mehr. Чотири кулі влучили у начальника охорони, який закрив собою Фахрізаде, додав Фадаві.

При цьому автономну зброю, за його словами, "контролювали онлайн з супутника", а люди безпосередньо в нападі на конвой Фахрізаде участі не брали. Іранське інформаційне агентство Fars повідомляло, що після вбивства Фахрізаде автомобіль нападників самознищився через вибух.

Версія про застосування високотехнологічної зброї звучала і раніше, але зараз про це вперше говорить офіційна особа. Незалежні джерела її як і раніше не підтверджують.

Одразу після загибелі Фахрізаде, який за даними розвідки західних країн відігравав важливу роль в іранській ядерній програмі, влада Ірану звинуватила у вбивстві Ізраїль. Ізраїльська влада не визнала свою відповідальність, але й не намагалася спростувати звинувачення.

Аналітики відзначають, що вбивство фізика-ядерника може перешкодити відновленню договору 2015 року між Іраном і шістьма державами - США, Великою Британією, Францією, Китаєм, Росією та Німеччиною - про обмеження іранської ядерної програми в обмін на пом'якшення санкцій. Очікується, що новий президент США Джо Байден спробує відновити договір після того, як від нього відмовився попередник Дональд Трамп.

Як загинув іранський фізик

Автор фото, EPA Підпис до фото, Рештки підірваного авто у якому, ймовірно, був кулемет

Фахрізаде застрелили 27 листопада неподалік міста Абсард за 80 км на схід від Тегерана, коли він їхав з міста Ростамкол у броньованому авто під охороною конвою з трьох машин.

Після загибелі вченого іранська влада висунули кілька суперечливих версій того, як це сталося.

У день вбивства іранське міністерство оборони заявило, що на конвой напали озброєні люди й охорона вступила з ними у перестрілку.

Одне зі ЗМІ з посиланням на свідків написало про трьох або чотирьох загиблих серед нападників. Агентство Fars писало про вибух автомобіля неподалік.

Версії множилися, але офіційної інформації було мало.

Голова Вищої національної ради з безпеки Ірану на похоронах фізика сказав лише, що нападники вдалися до "особливих методів" і скористалися "електронним обладнанням".

Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї зажадав помсти. У кінці минулого тижня ізраїльське радіо повідомило, що військові попередили кількох фізиків-ядерників Ізраїлю про можливу небезпеку. Мова, за даними медіа, йде про експертів, які працювали в ізраїльському ядерному дослідницькому центрі в Дімоні, розташованому глибоко в пустелі Негев.

Уряд Ізраїлю не коментує ці повідомлення.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю рекомендувало громадянам, які перебувають на Близькому сході і в Африці, бути обережними.

Аналіз

Зоуі Кляйнман, кореспондент BBC News з питань технологій

Заяви про те, що вченого вбили настільки високотехнологічним способом турбують і нагадують антиутопію. Варто підкреслити, що їх ніхто не перевіряв.

Питання використання штучного інтелекту на полі бою вже давно непокоїть багатьох вчених. У 2015-му році покійний професор Стівен Хокінг став одним з тисячі представників наукової спільноти, які підписали відкритий лист з закликом заборонити розробку військового штучного інтелекту.

Однак в цьому конкретному випадку до заяв Ірану, схоже, поставилися скептично.

Аналітик і експерт із засобів радіоелектронної боротьби Том Уітінгтон каже, що цю заяву треба ділити надвоє і назвав розповідь Фадаві набором "термінів, які круто звучать" й покликані показати, що таке вбивство могла здійснити тільки сила, яка дуже перевершує Іран технологічно.

Професор Ноель Шаркі, член коаліції Campaign to Stop Killer Robots, що бореться проти автономних систем озброєння, каже - якщо їх почнуть використовувати національні збройні сили, то наслідки "складно уявити".

"Якщо з'являться автономні апарати, що використовують технологію розпізнавання особи, щоб ідентифікувати і вбивати людей, то ми почнемо скочуватися вниз до повного підриву світової безпеки", - попереджає він.

Чому саме Фахрізаде

Автор фото, Reuters

Мохсен Фахрізаде очолював організацію з досліджень та інновацій при Міноборони Ірану.

Західні та ізраїльська розвідки стверджують, що що він відігравав важливу роль у ядерній програмі Ірану. Фахрізаде, за їхніми даними, очолював проєкт "Амад" - таємну ядерну програму, нібито запущену в Ірані в 1989 році.

За інформацією МАГАТЕ, проект закрили у 2003 році, але у 2018-у прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Фахрізаде продовжує роботу над програмою, яка продовжує проєкт "Амад".

Іран наполягає, що у нього немає мети створити ядерну зброю.

Минулої середи іранський парламент ухвалив закон, що забороняє допуск інспекторів ООН на ядерні об'єкти Ірану і пропонує уряду відновити програму збагачення урану до 20%, якщо санкції не послаблять протягом двох місяців.

Відповідно до договору Іран може збагачувати уран до 3,67%. Для виробництва ядерної зброї необхідно набагато вище збагачення, але якщо створити 20-відсотковий уран, то технологічно шлях до зброї вже простіший.