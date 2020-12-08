90-річна британка першою отримала вакцину Pfizer/BioNTech

Автор фото, PA Media

90-річна жінка з Північної Ірландії стала першою людиною у світі, якій вкололи вакцину Pfizer/BioNTech проти ковіду поза медичними випробуваннями.

Так почалася програма масової вакцинації у Великій Британії.

Маргарет Кінан з містечка Енніскіллен зізналася, що почувається "дуже привілейованою".

Вона отримала вакцину в університетській лікарні у Ковентрі.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Вакцину потрібно буде вколоти двічі

Першими щеплення у Британії отримають представники десяти визначених урядом груп ризику: люди старше 80 років, пацієнти будинків для літніх, а також медичні та соціальні працівники.

Програма має на меті повернути найбільш вразливих до хвороби людей до нормального життя.

Маргарет Кінан каже, що вакцинація дозволить їй "нарешті планувати зустрічі з друзями та родиною на Новий рік після цілого року на самоті".

"Моя порада всім, кому запропонують цю вакцину - прийняти її. Якщо я змогла вколоти її у свої 90 років, то і ви зможете", - порадила вона скептикам, які побоюються вакцини.

Британія у вівторок першою з західних країн починає масову вакцинацію від коронавирусу.

Загалом британці замовили 40 млн доз вакцини Pfizer.

Першу партію з близько 800 тисяч вакцин вже доправили до Британії з Бельгії, де вона виробляється.

Вакцина складається з двох ін'єкцій, які роблять з різницею в 21 день. Вакцинувати групи ризику в Британії планується до весни, а з травня вакцина стане доступна для решти населення.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що цей процес не буде швидким, і закликав продовжувати дотримуватися обмежень і правил гігієни.

Всім прищепленим видадуть сертифікат про вакцинацію - невелику картку, на якій будуть вказані ім'я та прізвище, а також дата отримання першої та другої ін'єкцій.

Тиждень тому Британія першою у світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування.

Дві інші вакцини - американська Moderna і британська AstraZeneca - все ще перевіряють.