Пентагон може вперше очолити афроамериканець. Хто він
Переможець президентських виборів у США Джо Байден планує призначити очільником Пентагону відставного генерала Ллойда Остіна.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє низка американських ЗМІ.
В разі офіційного призначення, 67-річний Остін стане першим темношкірим міністром оборони в історії країни.
Свого часу він також став першим афроамериканцем, який командував американською дивізією в бойових діях, і першим темношкірим на посаді глави Центрального командування збройних сил США, в зону відповідальності якого входять Близькій Схід, Центральна та Південна Азія.
Ще раніше Остін був останнім командувачем американських військ в Іраку.
У 2016 році, після завершення терміну Барака Обами, Остін пішов у відставку.
Упродовж останніх днів саме його називали одним із головних претендентів на посаду глави Пентагону.
Як очікується, про призначення Остіна офіційно повідомлять у вівторок.
Раніше, повідомляли американські ЗМІ, Джо Байден розглядав можливість призначити очільницею Пентагону колишню заступницю міністра оборони з питань зовнішньої політики Мішель Флурной. Вона, своєю чергою, стала б першою жінкою на цій посаді.