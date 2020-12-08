Пентагон може вперше очолити афроамериканець. Хто він

Автор фото, Getty Images

Переможець президентських виборів у США Джо Байден планує призначити очільником Пентагону відставного генерала Ллойда Остіна.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє низка американських ЗМІ.

В разі офіційного призначення, 67-річний Остін стане першим темношкірим міністром оборони в історії країни.

Свого часу він також став першим афроамериканцем, який командував американською дивізією в бойових діях, і першим темношкірим на посаді глави Центрального командування збройних сил США, в зону відповідальності якого входять Близькій Схід, Центральна та Південна Азія.

Ще раніше Остін був останнім командувачем американських військ в Іраку.

Автор фото, Getty Images

У 2016 році, після завершення терміну Барака Обами, Остін пішов у відставку.

Упродовж останніх днів саме його називали одним із головних претендентів на посаду глави Пентагону.

Як очікується, про призначення Остіна офіційно повідомлять у вівторок.

Раніше, повідомляли американські ЗМІ, Джо Байден розглядав можливість призначити очільницею Пентагону колишню заступницю міністра оборони з питань зовнішньої політики Мішель Флурной. Вона, своєю чергою, стала б першою жінкою на цій посаді.