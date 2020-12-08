Чи безпечна вакцина від Covid

Мішель Робертс

Редакторка BBC News з питань охорони здоров’я

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Велика Британія вже починає вакцинацію від коронавірусу.

Тиждень тому британська влада схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування.

Багато британців хочуть вакцинуватися якомога швидше, тоді як інші побоюються вводити у свій організм невідомий препарат.

Як дізнатися, що вакцина безпечна?

Безпечність препарату перевіряють на тваринах у лабораторних умовах, а потім тестують на людях.

Починають з малого і переходять до наступних етапів тестування, якщо немає серйозного занепокоєння щодо безпеки вакцини.

Чи важливі клінічні випробування?

Якщо лабораторні дані про безпеку вакцини - позитивні, вчені можуть почати перевірку її ефективності.

Для цього запрошують чимало волонтерів. Приміром для тестування Pfizer/BioNTech залучили близько 40 000 людей.

Половині з них дають вакцину, а іншій половині - ін'єкцію плацебо. Дослідникам і учасникам не повідомляють, хто до якої групи належить, поки результати не будуть проаналізовані, щоб уникнути необ'єктивності.

Всі роботи та висновки проходять незалежну перевірку.

Випробування вакцини від Covid відбуваються із запаморочливою швидкістю, але вони не оминули жоден з цих етапів.

Тестування вакцини Oxford/AstraZeneca припинили, щоб з'ясувати, чому один з тисяч волонтерів помер. Щойно зрозуміли, що це не пов'язано з вакциною, тестування відновили.

Хто схвалює вакцину або лікування?

У Британії вакцину схвалюють лише після того, як державне агентство з регулювання лікарських препаратів і товарів медичного призначення (MHRA) визнає її безпечною та ефективною.

Клінічні випробування вакцини продовжать, щоб переконатися у відсутності побічних ефектів або довгострокових ризиків.

Незалежні експерти британського Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI) вирішують, як найкраще використовувати вакцину і хто першою чергою отримає щеплення.

Що містить вакцина від Covid?

Pfizer/BioNTech (а також Moderna) - вакцини на основі матричної РНК, що містять фрагмент генетичного коду вірусу, який викликає у людини імунологічну відповідь.

Вони не змінюють клітини людини, а просто дають організму інструкції, як формувати імунітет до Covid.

Вакцина Oxford/AstraZeneca містить генетичну інформацію зовсім іншого вірусу, нешкідливого для людини, який, потрапляючи в організм, виробляє білок SARS-CoV-2, що викликає Covid-19.

Іноді вакцини містять інші інгредієнти, наприклад алюміній, що підсилюють імунологічну відповідь організму і сприяють формуванню імунітету.

Чи не захворію я від вакцини?

Немає жодних доказів того, що будь-який з цих інгредієнтів вакцини завдасть шкоди у таких невеликих кількостях.

Вакцини не спричинюють хворобу. Натомість вони вчать імунну систему вашого організму розпізнавати інфекцію і боротися з нею.

Деякі люди дійсно мають легкі симптоми після вакцинації, такі як м'язові болі або підвищена температура тіла.

Але це не сама хвороба, а реакція організму на вакцину.

Алергічні реакції на вакцини виникають рідко. Також вчені оприлюднюють склад будь-якої схваленої вакцини.

У MHRA заявили, що не виявили жодних "серйозних побічних реакцій" під час випробувань вакцини Pfizer/BioNTech.

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Історії про шкоду щеплень поширюють через соціальні мережі.

Вони науково необґрунтовані та змішують факти з дезінформацією.

Чи безпечна вакцина для тих, хто перехворів на Covid?

Навіть якщо людина вже хворіла на Covid-19, їй запропонують зробити щеплення.

Це тому, що природний імунітет - недовговічний, а імунізація може забезпечити більший захист.

У рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я Англії зазначено, що вакцинація хворих на "довгий" Covid також не викликає побоювань.

А от вакцинувати хворих на коронавірус не можна, поки вони повністю не одужають.

Чи безпечна вакцина для тварин?

Деякі вакцини, приміром, проти оперізувального лишаю чи назального грипу у дітей, можуть містити свинячий желатин.

Для виробництва інших вакцини вірус вирощують на курячих ембріонах.

Наразі вчені розробляють сотні вакцин проти Covid, і ми поки не маємо докладної інформації про кожну складову. Але є дані, що деякі вакцини не матимуть складових тваринного походження.

Чи потрібно мені вакцинуватися, якщо інші вже отримали щеплення?

Є неспростовні наукові докази того, що вакцинація - найкращий захист від серйозних інфекцій.

Вакцини проти Covid зупинять важкий перебіг хвороби і можуть врятувати життя людей.

Першими щеплення отримають групи ризику, наприклад, люди похилого віку.

Поки що точно незрозуміло, який захист можуть забезпечити вакцини щодо запобігання поширенню Covid. Але, якщо вони з цим впораються, то вакцинація дозволить перемогти хворобу.