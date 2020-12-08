Україна попросила США допомогти з вакциною від COVID

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, unian

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив тимчасово повірену у справах США в Україні Крістіну Квін допомогти з поставками вакцин проти Covid-19 до України.

Він просить розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях".

За його словами, Україна перебуває у надскладних умовах через російську агресію на Сході.

"Найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти Covid-19 з деякими компаніями-виробниками. Проте, це не гарантує отримання Україною вакцин у найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX", — заявив міністр.

Зі свого боку Крістіна Квін запевнила, що зробить все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти Covid-19 у найкоротші терміни.

Окрім того, вона пообіцяла допомогти МОЗ напрацювати план дій з логістики та планів вакцинації.

Автор фото, ВВС

Минулого тижня Україна підписала технічні документи з альянсом GAVI COVAX щодо поставки вакцин проти Covid-19 в Україну.

Ці вакцини будуть призначатися для груп ризику в Україні. Це медпрацівники, військові, літні люди з супутніми хворобами, освітяни.

У МОЗ сподіваються на перші партії вакцин від COVAX навесні 2021 року.

Також Україна веде перемовини з різними виробниками вакцин, щоб закупити їх для вакцинації решти населення України. Проте про стан цих переговорів і про те, на яку кількість доз можна розраховувати, невідомо.

Орієнтовно масову вакцинацію населення проти коронавірусу можуть почати восени 2021 року. Але цей сценарій є дуже оптимістичним.

Тим часом, Велика Британія вже почала кампанію з вакцинації. 8 грудня першу вакцину отримала 90-річна мешканка Британії.

США і країни ЄС планують почати вакцинацію до кінця 2020 року.

Яка ситуація з вакцинами у світі?

Щоб зупинити поширення коронавірусу, за прогнозами ВООЗ, близько 60-70% населення світу треба вакцинувати.

Для цього потрібно близько 7,5 млрд вакцин.

При цьому лідери у розробці вакцин, які оголосили найоптимістичніші прогнози, можуть виготовити в рази менші об'єми.

Так, американський фармацевтичний гігант Pfizer заявив, що може виготовити 1,3 млрд доз до кінця 2021 року. Американська компанія Moderna оголосила про плани з виробництва 1 млрд вакцин, а британська Astra Zeneca у 3 млрд.

Цієї кількості на всіх не вистачить. То як будуть розподіляти перші вакцини у світі?

За найоптимістичнішими сценаріями, на вакцинацію всього світу піде рік-півтора або два, а от деякі найбагатші країни зроблять це першими, каже Каліпсо Калкіду, директорка з політики глобального здоров'я Центру глобального розвитку.

Про свої плани купити перші мільйони доз оголосили і вже уклали угоди США, Велика Британія, ЄС, Австралія та інші країни.

Єврокомісія зарезервувала близько 2 млрд доз потенційної вакцини проти Covid-19, уклавши контракти з шістьма фармацевтичними компаніями.

У ВООЗ хвилюються, що найбідніші країни і найбільш вразливі люди не отримають вакцини.

Так з'явилася глобальна міжнародна програма COVAX, яка має розподілити вакцини чесно, незважаючи на добробут країн.

"Принцип такий - країни з високим рівнем доходів інвестують у так званий механізм COVAX, щоб країни з низьким і середнім рівнем доходів мали справедливий і недорогий доступ до вакцин", - розповідала голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.