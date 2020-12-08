Що українці шукали в Google. Підсумки 2020 року

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Компанія Google оприлюднила список найпопулярніших пошукових запитів 2020 року серед українців.

Як слідує зі звіту, найчастіше користувачі шукали інформацію, пов'язану із пандемією.

Запитом року стало слово "коронавирус". Більшість слів та запитань в топі Google - набрані російською.

Також у першій десятці - сервіси для дистанційного навчання та роботи: Google Classroom, Zoom і освітній проєкт "На урок".

Окрім того, великою популярністю серед українців користувалися тема виборів у США та телевізійне шоу "Холостячка".

Топ-10 пошукових запитів цьогоріч виглядали так:

Коронавирус

Коронавирус рекомендации

Выборы в США

Google Classroom

Симптомы коронавируса

На урок

Холостячка

Праздники 2020

Карантин в Украине

Zoom

Персона року

Персоною року в Україні, за версією Google, став російський опозиціонер Олексій Навальний, який пережив отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" - саме його ім'я гуглили найчастіше.

Також українці цьогоріч цікавилися новинами про новообраного президента США Джо Байдена, Олександра Лукашенка і російського актора Михайла Єфремова.

Топ-10 запитів були такими:

Алексей Навальный

Джо Байден

Александр Лукашенко

Михаил Ефремов

Ким Чен Ын

Артем Дзюба

Дональд Трамп

Геннадий Кернес

Моргенштерн

Билли Айлиш

Питання: "Що таке?/Что такое?"

Тема коронавірусу переважає і коли йдеться про пошукові запити, що починаються із запитань "Що таке ...?" - українці цікавалися, зокрема, що таке пандемія, локдаун і карантин вихідного дня.

Багато хто також намагався з'ясувати значення сленгових виразів на кшталт "крінж" і "ауф".

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Питання: "Як?/Как?"

Коли ж ішлося про запитання, що починають зі слова "Як...", то українці цікавилися тим, як зшити маску, як лікувати коронавірус і як зробити антисептик.

Втім, як кажуть у Google, чимало людей цікавилися й тим, як померла свинка Пеппа і як вийти заміж.

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Питання: "Чому?/Почему?"

У цьому розділі діапазон тем виявився дещо ширшим: корисутвачі шукали, зокрема, чому вирують лісові пожежі в Австралії, що зумовлює зростання курсу долара, а також цікавилися причинами відставки ексглави Офісу президента Андрія Богдана.

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Фільми та серіали року

В категорії "Фільми" українці найчастіше шукали в фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараза", який розповідає про поширення планетою загадкового вірусу.

У першій десятці більшу частину місць посіли продовження популярних фільмів: "Чаклунка: Повелителька темряви", "Після сварки", "Крижане серце 2", "Скажене весілля 2".

Також українці шукали корейський фільм "Паразити", який на початку року отримав премію "Оскар".

Що ж до серіалів, то в цій категорії користувачі з України найчастіше шукали іспанську кримінальну драму "Паперовий будинок", український серіал "Спіймати Кайдаша", російську багатосерійну стрічку "Гра на виживання", а також серіали Netflix "Відьмак" та "Ферзевий гамбіт".