Найкращі фото Землі 2020: що відбувається з планетою

Автор фото, Yanrong Guo Підпис до фото, Янронг Го перемогла у категорії "Люди" на конкурсі Найкращі фото Землі 2020. На фото - чоловік палить люльку в Ляншань-Ійському автономному окрузі Китаю

Спустошені пожежами ліси, виснажена посухами Земля, повені і природа, що відвойовує свою територію.

Британське Королівське географічне товариство обрало переможців конкурсу Фото Землі 2020 у шести категоріях.

Конкурс має на меті спонукати людей до дискусії про світ та його мешканців.

Автор фото, Jonk

Покинуте місце, яке відвоювала природа, стало переможцем конкурсу Фото Землі 2020.

Французький фотограф Джонатан Хіменез (Jonk) зняв покинуті кав'ярню і театр в Абхазії, порослий лісом готель у Португалії та забутий басейн в Італії.

Його роботи відібрали з поміж 2600 фотографій.

Фоторепортерка, відзначена Пулітцерівською премією, Марісса Рот, яка головує у конкурсі, сказала, що ці роботи обрали через високу майстерність і те, як вони ілюструють "неоднозначність співіснування людини з природою".

Автор фото, Yi Sun

Ї Сунь виграв номінацію "Природа" за свою роботу, на якій згори зображено пориту тракторами землю в Іспанії. Ця ферма страждає від посухи.

Автор фото, Charles Xelot

Шарль Кселот виграв категорію "Ліси, що змінюються". Його "Мертве дерево №1" - це те, що лишилося на місці лісових пожеж, спричинених людьми.

Автор фото, Joe Habben

Джо Хаббен виграв категорію "Клімат змін" за зображення, яке документує наслідки повені у Венеції.