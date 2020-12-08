Найкращі фото Землі 2020: що відбувається з планетою
Спустошені пожежами ліси, виснажена посухами Земля, повені і природа, що відвойовує свою територію.
Британське Королівське географічне товариство обрало переможців конкурсу Фото Землі 2020 у шести категоріях.
Конкурс має на меті спонукати людей до дискусії про світ та його мешканців.
Покинуте місце, яке відвоювала природа, стало переможцем конкурсу Фото Землі 2020.
Французький фотограф Джонатан Хіменез (Jonk) зняв покинуті кав'ярню і театр в Абхазії, порослий лісом готель у Португалії та забутий басейн в Італії.
Його роботи відібрали з поміж 2600 фотографій.
Фоторепортерка, відзначена Пулітцерівською премією, Марісса Рот, яка головує у конкурсі, сказала, що ці роботи обрали через високу майстерність і те, як вони ілюструють "неоднозначність співіснування людини з природою".
Ї Сунь виграв номінацію "Природа" за свою роботу, на якій згори зображено пориту тракторами землю в Іспанії. Ця ферма страждає від посухи.
Шарль Кселот виграв категорію "Ліси, що змінюються". Його "Мертве дерево №1" - це те, що лишилося на місці лісових пожеж, спричинених людьми.
Джо Хаббен виграв категорію "Клімат змін" за зображення, яке документує наслідки повені у Венеції.
Всі фото надано: Королівське географічне товариство