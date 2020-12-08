У Тайвані чоловік порушив карантин на 8 секунд - оштрафували на $3 500

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Влада Тайваню оштрафувала чоловіка, який на 8 секунд вийшов у коридор карантинного готелю, на 3 500 доларів.

Як пише CNN, йдеться про мігранта з Філіппін, який перебував на ізоляції в одному зі спеціально облаштованих карантинних готелів міста Гаосюн.

За суворими місцевими правилами, мешканцям таких готелей заборонено залишати межі своїх номерів - навіть ненадовго.

Про порушення в місцевий департамент охорони здоров'я доповіли працівники готелю, які помітили чоловіка на камерах відеоспостереження.

Попри нетривале перебування в коридорі, відомство оштрафувало чоловіка на 100 тисяч тайванських доларів - це близько 3 500 доларів США.

Як пише Huffington Post, у місті Гаосюн наразі діє 56 подібних карантинних готелів.

Тайвань відомий своїм особливим підходом до боротьби з пандемією, який дав хороші результати.

Хоча тут не запроваджували жорсткого локдауну, влада швидко запустила масове тестування та відстеження контактних осіб захворілих і ввела посилений контроль за всіма, хто прибуває до Тайваню - їх відправляють на ізоляцію.

За даними Університету Джонса Хопкінса, за весь час пандемії на острові з населенням 23 мільйони людей, зафіксували всього 716 випадків коронавірусу і сім смертей, спричинених ускладненнями від Covid-19.

Значну роль в цьому відіграло й те, що Тайвань дізнався та почав вживати заходів боротьби з коронавірусом суттєво раніше за інші країни.