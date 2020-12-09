Загадкова хвороба в Індії. У крові пацієнтів виявили сліди важких металів

Автор фото, EPA Підпис до фото, В лікарнях опинилися сотні людей, але що це за хвороба, лікарі досі не знають

Індійський уряд направив групу медичних експертів у місто Елуру, що в штаті Андхра-Прадеш, де за минулі вихідні від невідомої хвороби одна людина померла, ще понад 500 госпіталізували.

Прояви загадкової хвороби різноманітні, але основними є нудота, судоми та втрата свідомості, кажуть лікарі.

Міністр охорони здоров'я штату вже запевнив, що ситуація не має стосунку до Covid-19. Коронавірусу в жодного пацієнта не виявили.

За словами міністра, причиною також не могло стати забруднення води чи повітря.

"Це якась таємнича хвороба, і тільки лабораторні аналізи покажуть, що це таке", - сказав він.

Сліди важких металів

Водночас депутат від правлячої партії "Бхаратрія джаната" Нарасімха Рао розповів журналістам, що попередні аналізи крові госпіталізованих пацієнтів показали підвищений вміст свинцю, нікелю та інших важких металів.

В міністерстві охорони здоров'я кажуть, що ситуацію вивчають спеціалісти з контролю за отруйними речовинами. В місто незабаром також мають прибути експерти ВООЗ.

Опозиційна партія "Телугу Десам" підозрює масове отруєння і вимагає ретельного розслідування.

Наразі експерти з медичного інституту Делі намагаються встановити, яким чином важкі метали могли потрапити в організм людей (якщо причиною захворювання стали саме вони): з-поміж іншого, вивчаються зразки води та їжі, яку вживали місцеві жителі.

За даними агентства AFP, деякі чиновники припустили, що до хвороби можуть мати стосунок хімічні добавки до пестицидів, які використовуються на місцевих сільськогосподарських господарствах.

При цьому місцеві мешканці говорять про проблеми з прибиранням сміття та дикими кабанами, які живуть на території штату.

Місцеві лікарі кажуть, що більшість пацієнтів постраждали лише від травм, отриманих внаслідок падінь, коли в них починалися симптоми.

Один із захворілих розповів, що знепритомнів на дві години.

"Колеги сказали мені, що я почав щось кричати і знепритомнів. Я поранив плече, коли впав на дорогу", - розповідає він.

Чиновники запевняють, що хвороба не передається від людини до людини.

Індійське інформаційне агентство PTI повідомляє, що у вівторок кількість нових хворих почала знижуватися - за день до лікарень потрапили 73 нових пацієнти з симптомами загадкової хвороби.

За даними місцевої влади, загалом від хвороби постраждала 561 людина, 450 із них вже одужали.