Будівництво заводу Tesla в Європі призупинили через змій і ящірок
Німецький суд наказав компанії Tesla призупинити роботи зі зведення фабрики неподалік Берліна.
Ця фабрика має стати першим заводом Tesla у Європі.
Там вироблятимуть як автомобілі, так і акумулятори для них.
Позов проти Tesla подавали місцеві захисники навколишнього середовища, які вважають, що будівництво вдарить по місцевих тваринах.
Наприклад, знищить середовище існування прудких ящірок і мідянок - видів, які перебувають під охороною.
Суд прийняв аргументи екологів і наказав призупинити роботи на території майбутньої фабрики, зокрема вирубку лісу - принаймні до результатів подальших перевірок.
Tesla поки що не коментувала це рішення, яке ухвалили в рамках позову з боку Союзу охорони природи та біорізноманіття та Зеленою лігою. Остаточного рішення за цією справою суд поки не ухвалив.
"Навіть Tesla не може дозволити собі стояти над законом", - заявив Гервіг Машер, керівник Зеленої ліги.
Про плани зведення заводу неподалік Берліна Ілон Маск заявив минулого року. За його словами, фабрику мали б ввести в експлуатація вже влітку 2021 року.
Мета - виготовлення 150 тисяч автівок на рік із перспективою нарощування потужностей до 500 тисяч.
Наразі в Tesla є два заводи із виготовлення електрокарів - у США та Китаї.