Будівництво заводу Tesla в Європі призупинили через змій і ящірок

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Німецький суд наказав компанії Tesla призупинити роботи зі зведення фабрики неподалік Берліна.

Ця фабрика має стати першим заводом Tesla у Європі.

Там вироблятимуть як автомобілі, так і акумулятори для них.

Позов проти Tesla подавали місцеві захисники навколишнього середовища, які вважають, що будівництво вдарить по місцевих тваринах.

Наприклад, знищить середовище існування прудких ящірок і мідянок - видів, які перебувають під охороною.

Суд прийняв аргументи екологів і наказав призупинити роботи на території майбутньої фабрики, зокрема вирубку лісу - принаймні до результатів подальших перевірок.

Tesla поки що не коментувала це рішення, яке ухвалили в рамках позову з боку Союзу охорони природи та біорізноманіття та Зеленою лігою. Остаточного рішення за цією справою суд поки не ухвалив.

"Навіть Tesla не може дозволити собі стояти над законом", - заявив Гервіг Машер, керівник Зеленої ліги.

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Про плани зведення заводу неподалік Берліна Ілон Маск заявив минулого року. За його словами, фабрику мали б ввести в експлуатація вже влітку 2021 року.

Мета - виготовлення 150 тисяч автівок на рік із перспективою нарощування потужностей до 500 тисяч.

Наразі в Tesla є два заводи із виготовлення електрокарів - у США та Китаї.