Співбесіда на роль у Zoom. Як ковід змінив театри

До карантину індустрія культури поповнювала бюджет Британії краще за автомобільну галузь.

Проте зараз мистецтво й розваги можуть втратити 40 тисяч робочих місць.

Знаменитий композитор Ендрю Ллойд Веббер навіть долучився до випробування вакцини, щоби прискорити повернення театрів до звичного життя.

Тим часом актори самі себе знімають на відео і проходять співбесіди на роль у відеоконференціях.

Відео Ольги Мальчевської.