Динамо перемогло Ференцварош Реброва і вийшло у Лігу Європи
В останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" змогло обіграти команду Сергія Реброва "Ференцварош" у Києві й потрапило до 1/16 етапу розіграшу Ліги Європи. Це право дає третє місце у групі.
На 60 хвилині у динамівців гол забив Денис Попов.
У першому таймі "Динамо" грало досить мляво, а от у другому гравці пожвавились і організували низку небезпечних атак на ворота угорців.
Команди грали у групі G з італійським "Ювентусом" та іспанською "Барселоною" й програли усі свої матчі європейським грандам.
Свій перший матч в Угорщині "Динамо" та "Ференцварош" зіграли унічию 2:2.
Тож у цьому матчі вирішувалась доля третього місця, яке дало право продовжити виступи у єврокубках - у стадії плей-офф Ліги Європи.
Протистояння легенди "Динамо" Сергія Реброва на чолі угорського клубу киянам додавало особливої інтриги матчам команд.
Перше та друге місце групи продовжать виступи у Лізі чемпіонів.
Єврокубкова весна у Лізі Європи буде першою на чолі "Динамо" для тренера киян Мірча Луческу.