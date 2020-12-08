Динамо перемогло Ференцварош Реброва і вийшло у Лігу Європи

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В останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" змогло обіграти команду Сергія Реброва "Ференцварош" у Києві й потрапило до 1/16 етапу розіграшу Ліги Європи. Це право дає третє місце у групі.

На 60 хвилині у динамівців гол забив Денис Попов.

У першому таймі "Динамо" грало досить мляво, а от у другому гравці пожвавились і організували низку небезпечних атак на ворота угорців.

Команди грали у групі G з італійським "Ювентусом" та іспанською "Барселоною" й програли усі свої матчі європейським грандам.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Легенда киян Сергій Ребров останній раз виводив "Динамо" в Лігу чемпіонів в 2016 році. Потім поїхав працювати в Угорщину

Свій перший матч в Угорщині "Динамо" та "Ференцварош" зіграли унічию 2:2.

Тож у цьому матчі вирішувалась доля третього місця, яке дало право продовжити виступи у єврокубках - у стадії плей-офф Ліги Європи.

Протистояння легенди "Динамо" Сергія Реброва на чолі угорського клубу киянам додавало особливої інтриги матчам команд.

Перше та друге місце групи продовжать виступи у Лізі чемпіонів.

Єврокубкова весна у Лізі Європи буде першою на чолі "Динамо" для тренера киян Мірча Луческу.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, "Динамо", яке зараз тренує Мірча Луческу, грало проти команди свого екстренера Сергія Реброва