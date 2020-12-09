Матч ПСЖ та "Істанбулу" зірвався через расистський скандал

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Матч Ліги чемпіонів між французьким клубом "Парі Сен-Жермен" та турецьким клубом "Істанбул Басакшехір" у вівторок ввечері довелось перервати через скандал, коли одного з арбітрів звинуватили в расистських висловлюваннях.

Інцидент стався на 14-й хвилині матчу. Представники "Істанбулу" заявили, що неприпустимі висловлювання дозволив собі четвертий арбітр Себастьян Колцеску під час суперечки з помічником тренера "Істанбулу" П'єром Вебо.

Начебто під час матчу він пояснював головному арбітру, кому слід вручити червону картку. І, вказавши на Вебо, сказав щось на кшталт: "Оцей чорний хлопець".

"Ти ні разу не сказав "цей білий хлопець". Ти казав "цей хлопець". То чому, коли ти згадуєш чорного хлопця, ти маєш казати "цей чорний хлопець?" - обурився нападник "Істанбулу" Демба Ба, який саме йшов на заміну.

На 23-й хвилині футболісти турецького клубу залишили поле на знак протесту, а гравці ПСЖ пішли за ними.

Пізніше форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе публічно підтримав колег.

"Скажіть "ні" расизму. Вебо, ми з тобою", - написав він у Twitter.

УЄФА вже пообіцяла "ретельне розслідування інциденту, яке має відбутись негайно".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також прокоментував скандал, зазначивши, що УЄФА "має вжити необхідних кроків".

"Ми безумовно проти расизму та дискримінації у спорті та у всіх сферах життя", - написав він у Twitter.

Поєдинок вирішили продовжили у середу з іншими суддями.