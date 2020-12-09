Кернес заочно офіційно став мером. Це законно?

Автор фото, УНІАН

61-річного Геннадія Кернеса, якого майже три місяці не бачили на публіці та який досі лікується у Німеччині, офіційно визнали мером Харкова.

Про це оголосила голова харківської міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова. Вона ж відкрила першу сесію Харківської міської ради VIIІ скликання.

За її словами, Кернес надав всі необхідні документи дистанційно.

Крім того, попри те, що Кернес не склав присягу особисто, його можна вважати мером на підставі статті 42 закону про "Місцеве самоврядування", каже вона.

"Присягу приносить тільки особа, яку вперше було обрано на посаду сільського, селищного, міського голови. Водночас Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше", - пояснила Мозгова.

Обов'язки Кернеса виконуватиме головуючий, якого на цьому ж першому засіданні обрали депутати міськради.

Ним став колишній секретар міськради та "права рука" Кернеса Олександр Новак.

Як повідомляє кореспондентка BBC News Україна з Харкова, саме з його подачі минулого тижня змінили регламент Харківської міської ради.

За новими правилами, першу установчу сесію можна проводити без присутності мера, якщо він відсутній за поважних причин. Для цього достатньо обрати серед депутатів головуючого.

Перед голосуванням частина депутатів обурювалася, зазначаючи, що, відповідно до закону "Про місцеве самоврядування", за відсутності мера рада має сформувати тимчасову президію.

Але голосування за головуючого все одно відбулося.

Це взагалі законно?

Кернес, який вже десять років очолює харківську мерію, захворів на COVID-19 у середині вересня. Його госпіталізували у важкому стані, а згодом перевезли до німецької клініки "Шаріте".

ЗМІ неодноразово повідомляли, що Кернес переніс інсульт та навіть впав у кому, але його оточення цю інформацію регулярно спростовувало.

Втім, відтоді харківського міського голову на публіці не бачили.

Відколи хворий Кернес з лікарняного ліжка переміг на місцевих виборах 25 жовтня, головним питанням було - чи зможе він легітимно набути повноважень, якщо стан його здоров'я не покращиться.

Від моменту усвідомлення, що Кернес з великою ймовірністю вже виграв вибори, лишалося питання, як новообранець зможе стати мером.

Відповідно до закону, новообраний мер набуває повноважень, якщо він складає присягу на пленарному засіданні міської ради, де повідомили про його реєстрацію та обрання.

Традиційно обрані в черговий раз мери українських міст завжди складають присягу повторно.

"Мер має складати присягу після кожних виборів. Точно так само, як це зробили Кличко (мер Києва - ред.) і Філатов (мер Дніпра - ред.). Це передбачає закон про місцеве самоврядування", - заявив BBC News Україна колишній член Центрвиборчкому на умовах анонімності.

Опозиція вже звинуватила керівництво ради у узурпації влади.

"Те, що зараз відбувається у залі засідань міської ради це абсолютно не те що незаконно, це повне спотворення волі громадян і намагання одної певної групи людей узурпувати в абсолютно протизаконний спосіб владу у цьому місті", - заявив з трибуни Ігор Черняк, депутат від фракції Блок Світличної "Разом".