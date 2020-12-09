Лише 10% людей у бідних країнах отримають вакцину від Covid-19

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Багаті країни накопичують вакцину проти Covid, тоді як бідні поки не можуть її отримати.

Про це попереджає коаліція організацій People's Vaccine Alliance, до складу якої входять Amnesty International, Oxfam і Global Justice Now.

За її даними, майже 70 країн з низьким рівнем прибутку зможуть вакцинувати лише одного з 10 людей.

І це попри те, що Oxford-AstraZeneca зобов'язалася віддати 64% своїх доз країнам, що розвиваються.

Багато країн вживають заходів для забезпечення справедливого доступу до вакцин в усьому світі.

COVAX - глобальна ініціатива з доступності вакцини від коронавірусу, змогла забезпечити 700 мільйонів доз вакцин для найбільш уразливого населення у 92 країнах з низьким прибутком.

Їхній аналіз виявив, що багаті країни придбали достатньо доз, щоб тричі вакцинувати все своє населення, якщо усі закуплені вакцини будуть схвалені для використання.

Канада, наприклад, замовляла достатньо вакцин, щоб захистити кожного канадця п'ять разів, стверджує People's Vaccine Alliance.

І хоча на багаті країни припадає лише 14% населення світу, вони закупили 53% усіх найперспективніших зразків вакцин.

"Ніхто не може бути позбавлений можливості отримати життєво важливу вакцину через країну, в якій живе, або через кількість грошей у кишені", - каже Ганна Марріотт, менеджер з політики охорони здоров'я Oxfam.

"Але без кардинальних змін мільярди людей в усьому світі не отримають в найближчі роки безпечну й ефективну вакцину проти Covid-19".

The People's Vaccine Alliance закликає всі фармацевтичні корпорації, що працюють над вакцинами проти коронавірусу, відкрито ділитися своїми технологіями та інтелектуальною власністю, щоб виготовити та поширити мільярди доз вакцин для всіх, хто цього потребує.

Це можна зробити через пул технологій ВООЗ, що забезпечує загальний доступ до медичної продукції для боротьби з Covid-19, йдеться у заяві коаліції.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, 90-річна жінка з Північної Ірландії стала першою людиною у світі, якій вкололи вакцину Pfizer/BioNTech проти ковіду поза медичними випробуваннями

AstraZeneca, компанія, що виробляє вакцину проти Covid, розроблену Оксфордським університетом, взяла на себе зобов'язання зробити її доступною на некомерційній основі для країн, що розвиваються.

Вона дешевша за інші, і її можна зберігати за температури холодильника, що спрощує розповсюдження вакцини по всьому світу.

Але одна компанія не може забезпечити вакциною весь світ, кажуть у People's Vaccine Alliance.

Британія схвалила вакцину BioNTech/Pfizer і цього тижня її отримають найбільш вразливі верстви населення.

Найімовірніше, незабаром її схвалять регулювальні органи США і Європи, а це означає, що бідніші країни отримають її набагато пізніше.

Дві інші вакцини, Moderna та Oxford-AstraZeneca, очікують на дозвіл державних регуляторів у низці країн.

Російська вакцина "Супутник V" також оголосила про позитивні результати тестування, ще чотири вакцини перебувають на останній стадії клінічних випробувань.